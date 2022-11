PSV-trainer Van Nistelrooij houdt bij EL-duel al rekening met topper tegen Ajax

Ruud van Nistelrooij gaat donderdag tegen Bodø/Glimt waarschijnlijk enkele spelers sparen. De trainer van PSV erkende daags voor het Europa League-duel in Noorwegen dat hij rekening houdt met de topper tegen Ajax komende zondag in de Johan Cruijff ArenA.

"We hebben veel spelers. Dan kijken we naar welke jongens heel veel gespeeld hebben en rust kunnen gebruiken. Jongens met klachtjes en pijntjes laat je achter", zei Van Nistelrooij op de persconferentie tegenover onder meer de NOS.

PSV is al zeker van plek twee in de poule en daarmee van de tussenronde in de Europa League. De Eindhovense ploeg kan bij een zege tegen Bodø/Glimt nog groepswinnaar worden, maar dan moet Arsenal in eigen huis punten verspelen tegen FC Zürich.

"Ik heb het een klein wonder genoemd als we ons de vorige speelronde (tegen Arsenal, 2-0 winst, red.) zouden kwalificeren. Als we nu ook nog eerste worden, dan is dat een groot wonder. Maar ook dat gebeurt wel eens."

Stand groep A Europa League 1. Arsenal 5-12 (+4)

2. PSV 5-10 (+10)

3. Bodø/Glimt 5-4 (-4)

4. FC Zürich 5-3 (-10)

'Duel met Ajax is ook belangrijk'

PSV mist in Noorwegen Ibrahim Sangaré en Jarrad Branthwaite wegens ziekte. Mauro Júnior, Philipp Max, Ismael Saibari, Boy Waterman en Olivier Boscagli zullen door blessures ook niet spelen.

Aanvallers Luuk de Jong en Noni Madueke, beiden net hersteld van een kwetsuur, zijn wel inzetbaar bij PSV. Van Nistelrooij gaf aan dat het tweetal ook op het kunstgras bij Bodø/Glimt kan voetballen.

"Het is goed dat ze fit zijn, dan kunnen ze ook op deze ondergrond minuten maken. Dat is geen enkel probleem", aldus de coach, die in zijn achterhoofd al bezig is met het duel met Ajax. "Je gaat natuurlijk wel naar minuten kijken en waar je ze zondag wil hebben. Dat is logisch."

"Ik vind de wedstrijd tegen Bodø/Glimt het belangrijkste, want ik wil doorgaan met waar we mee bezig zijn. Maar dat Ajax het belangrijkste is, zou je ook kunnen zeggen, ja."

PSV loopt in de Eredivisie een punt achter op koploper Ajax, dat wel een duel minder heeft gespeeld. De wedstrijd in Amsterdam begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

