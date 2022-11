Leipzig ten koste van Shakhtar naar knock-outfase, City blijft ongeslagen

RB Leipzig heeft woensdag de knock-outfase van de Champions League bereikt. De Duitse ploeg won met 0-4 van Shakhtar Donetsk. In dezelfde groep beleefde Real Madrid een probleemloze avond tegen Celtic (5-1) in een duel waarin er drie penalty's werden gegeven. Het al geplaatste Manchester City won ook van Sevilla en bleef ongeslagen.

Leipzig had ook aan een gelijkspel genoeg om zich te plaatsen voor de achtste finales, maar de ploeg van coach Marco Rose speelde vanaf de eerste minuut om te winnen. De bezoekers kwamen na tien minuten al op voorsprong door een doelpunt van Christopher Nkunku, die profiteerde van geklungel in de Oekraïense defensie.

Kort na rust verdubbelde Leipzig de marge. Mohamed Simakan bereikte met wat geluk André Silva, die uit een lastige hoek 0-2 maakte. Tien minuten later zorgde Dominik Szoboszlai met een fraai boogballetje voor de 0-3. Dani Olmo bepaalde in de 68e minuut met hard schot via de binnenkant van de paal de eindstand.

Leipzig kwam ondanks de ruime zege niet ongeschonden uit de wedstrijd. Aanvaller Timo Werner kreeg na een kwartier een tik op zijn enkel en moest zich laten vervangen. De komende dagen moet duidelijk worden of deelname aan het WK in gevaar komt voor de 26-jarige Duitser.

Leipzig- en Duitsland-aanvaller Timo Werner ging na een kwartier geblesseerd het veld af. Foto: ANP

Real Madrid houdt huis tegen Celtic

In Santiago Bernabéu legde de Franse arbiter Stéphanie Frappart de bal na vijf minuten voor het eerst op de stip na een handsbal. De penalty werd vervolgens benut door Luka Modric. In de tiende minuut gaf Frappart na tussenkomst van de VAR opnieuw een strafschop voor hands en ditmaal was het Rodrygo die binnen schoot.

Tien minuten later mocht ook Celtic, dat voorafgaand aan het duel al wist dat het als laatste zou eindigen in poule F, een penalty nemen na een overtreding van Ferland Mendy. Josip Juranovic moest vervolgens vanaf 11 meter zijn meerdere erkennen in Real-doelman Thibaut Courtois.

Direct na rust ging Real Madrid verder met scoren. Marco Asensio maakte met een mooi schot 3-0 en Vinícius Júnior nam met een pegel in de kruising de 4-0 voor zijn rekening. In de 71e minuut maakte Federico Valverde - eveneens met een fraai schot - de 5-0. Het slotakkoord was voor Celtic-invaller Jota die uit een vrije trap het enige Schotse doelpunt noteerde.

Real Madrid eindigde dankzij de zege als groepswinnaar in groep F en RB Leipzig gaat door als nummer twee naar de achtste finales. Shakhtar moet op derde plek genoegen nemen met een plaats in de tussenronde van de Europa League.

De eindstand in poule F 1. Real Madrid 6-13 (+9)

2. RB Leipzig 6-12 (+4)

3. Shakhtar Donetsk 6-6 (-2)

4. Celtic 6-2 (-11)

Manchester City wint ook van Sevilla en blijft ongeslagen

Het al geplaatste Manchester City bleef ongeslagen in groep G, waar niets meer op het spel stond. De Engelse topclub stond in de thuiswedstrijd tegen Sevilla halverwege nog op achterstand, maar won uiteindelijk met 3-1.

Rafa Mir kopte Sevilla na een half uur spelen uit een hoekschop op voorsprong. De pas zeventienjarige Rico Lewis maakte aan het begin van de tweede helft gelijk. Na het invallen van Kevin De Bruyne nam City afstand. De Belg gaf de assist bij de 2-1 van Julián Álvarez en daarna scoorde ook Riyad Mahrez nog.

FC Kopenhagen-Borussia Dortmund eindigde onbeslist: 1-1. Donyell Malen deed het gehele duel mee bij Dortmund, maar wist niet te scoren. Thorgan Hazard opende halverwege de eerste helft de score en Hákon Harldsson bepaalde vlak voor rust de eindstand. Bij de thuisploeg werd Kevin Diks tien minuten voor tijd gewisseld.

