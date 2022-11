Overzicht CL-deelnemers: Spaanse malaise, Duitsland en Engeland domineren

De groepsfase van de Champions League zit erop. Verrassingen als Club Brugge en Benfica bereikten overtuigend de volgende ronde, terwijl Spanje met Real Madrid slechts één club afvaardigt naar de knock-outfase. Een overzicht van de overgebleven clubs in het miljoenenbal.

Overgebleven clubs in de Champions League: Duitsland (4): Bayern München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig

Engeland (4): Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur

Italië (3): AC Milan, Internazionale, Napoli

Portugal (2): Benfica, FC Porto

België (1): Club Brugge

Frankrijk (1): Paris Saint-Germain

Spanje (1): Real Madrid

In de laatste tien edities bereikten vier clubs altijd de achtste finales van de Champions League: Bayern München, Manchester City, Paris Saint-Germain en Real Madrid. Laatstgenoemde grootmacht won vorig seizoen de felbegeerde trofee door in de finale Liverpool met 0-1 te verslaan.

Dit jaar doet Spanje het opvallend slecht in de Champions League. Sevilla en FC Barcelona eindigden in hun poule derde, terwijl Atlético Madrid vierde werd in een groep met FC Porto, Club Brugge en Bayer Leverkusen. Real Madrid moet in de knock-outfase de Spaanse eer hoog houden.

Spanje was de laatste tien jaar - met drie of vier clubs - steevast één van de hofleveranciers in de knock-outfase van de Champions League. Real Madrid (10), FC Barcelona (8), Atlético Madrid (8), Sevilla (3), Valencia (1) en Villarreal (1) bereikten de volgende ronde van het hoogste Europese clubtoernooi.

Spaanse clubs in de achtste finales van de CL in de laatste tien jaar: 2022/2023: Real Madrid

2021/2022: Atlético Madrid, Real Madrid, Villarreal

2020/2021: Atlético Madrid, FC Barcelona, Real Madrid, Sevilla

2019/2020: Atlético Madrid, FC Barcelona, Real Madrid, Valencia

2018/2019: Atlético Madrid, FC Barcelona, Real Madrid

2017/2018: FC Barcelona, Real Madrid, Sevilla

2016/2017: Atlético Madrid, FC Barcelona, Real Madrid, Sevilla

2015/2016: Atlético Madrid, FC Barcelona, Real Madrid

2014/2015: Atlético Madrid, FC Barcelona, Real Madrid

2013/2014: Atlético Madrid, FC Barcelona, Real Madrid

Ajax naar tussenronde Europa League

CL-clubs naar tussenronde Europa League: Ajax, Leverkusen, Barcelona, Sporting CP, RB Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla, Juventus

De nummer drie van elke Champions League-poule speelt na de jaarwisseling de tussenronde van de Europa League. Ajax bewandelt deze route, nadat de ploeg van trainer Alfred Schreuder in groep A achter Napoli en Liverpool eindigde.

Naast de Amsterdamse ploeg stromen ook Leverkusen, Barcelona, Sporting CP, Red Bull Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla en Juventus door naar de tussenronde van de Europa League. Deze clubs treffen de nummer twee uit een van de acht Europa League-poules. Momenteel is nog geen enkele tegenstander bekend. Donderdag volgt de laatste speelronde.

Clubs uit hetzelfde land worden in deze fase van de Europa League niet aan elkaar gekoppeld. Ajax kan dus niet PSV of Feyenoord loten. De twee Nederlandse clubs kunnen in hun groep nog als tweede eindigen. De teams die nu tweede staan zijn PSV, Stade Rennais, Ludogorets, 1. FC Union Berlin, Manchester United, Sturm Graz, Qarabag en AS Monaco. Coach Erik ten Hag kan met United dus zijn oude club Ajax treffen.

De winnaars van de tussenronde plaatsen zich voor de achtste finales. Daar treffen ze de groepswinnaars van de Europa League. De loting van zowel de Champions League als de Europa League vindt maandagmiddag plaats.

