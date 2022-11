Hoofdbrekens in Europa League-poule van Feyenoord: dit zijn de scenario's

Met alleen nog de thuiswedstrijd tegen Lazio te gaan kan Feyenoord eerste, maar ook laatste worden in groep F van de Europa League. In dezelfde poule wordt FC Midtjylland-Sturm Graz op de laatste speeldag afgewerkt. Een overzicht van de mogelijke uitkomsten.

Stand groep F 1. Lazio 5-8 (-1)

2. Sturm Graz 5-8 (-4)

3. Feyenoord 5-5 (+3)

4. FC Midtjylland 5-5 (+2)

De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales van de Europa League, terwijl de nummer twee in de tussenronde van de Europa League tegen een nummer drie uit een van de Champions League-poules speelt. De nummer drie speelt in de tussenronde van de Conference League tegen een nummer twee uit de Conference League. De nummer vier is uitgeschakeld.

Scenario 1: Feyenoord wint, Midtjylland wint ook

In dit geval eindigen alle clubs op acht punten - een unicum in een Europees toernooi - en wordt het doelsaldo doorslaggevend. Op basis van het huidige doelsaldo worden Feyenoord (+3) en Midtjylland (+2) dan eerste en tweede. Lazio en Graz hebben een negatief doelsaldo. Bij een gelijk doelsaldo wordt eerst gekeken naar het aantal gemaakte goals en daarna eventueel naar het aantal gemaakte uitdoelpunten.

Scenario 2: Feyenoord wint, Midtjylland wint niet

Bij een zege met één doelpunt verschil eindigt Feyenoord in bovenstaand scenario als derde, wat dus een vervolg in de Conference League betekent. Groepswinnaar Sturm Graz en nummer twee Lazio overwinteren dan in de Europa League.

Als Lazio met twee goals verschil wordt verslagen, dan worden de Italianen voorbijgestreefd en eindigt Feyenoord als tweede. Groepswinst zit er in dit scenario sowieso niet in. Als Midtjylland niet wint van Graz, staan de Oostenrijkers namelijk minimaal op negen punten. Feyenoord kan maximaal op acht punten komen.

Scenario 3: Feyenoord speelt gelijk, Midtjylland wint

Dit zou een zwart scenario zijn voor Feyenoord, want het Europese avontuur zit er dan op. In deze situatie wordt de ploeg van Slot hoe dan ook vierde in de groep, want Midtjylland steekt er dan voorbij.

Scenario 4: Feyenoord speelt gelijk, Midtjylland wint niet

In dit scenario wordt Feyenoord derde, wat Conference League-voetbal betekent. Midtjylland blijft in dit geval maximaal in punten gelijk en gaat Feyenoord op doelsaldo niet voorbij.

Scenario 5: Feyenoord verliest

Als Lazio voor de tweede keer dit Europa League-seizoen te sterk blijkt voor Feyenoord, dan moeten de Rotterdammers hopen dat Midtjylland thuis tegen Sturm Graz eveneens ten onder gaat. Bij ieder ander resultaat in Denemarken eindigt Feyenoords Europese campagne. Het onderlinge resultaat tussen Feyenoord en FC Midtjylland is precies gelijk (het werd twee keer 2-2), dus het doelsaldo zal de doorslag geven als deze twee teams in punten gelijk eindigen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen