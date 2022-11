Slot verwacht tegen Lazio veel beter Feyenoord dan in Rome: 'Alles ging toen fout'

Arne Slot heeft er veel vertrouwen in dat Feyenoord er donderdag in De Kuip in slaagt om Lazio te verslaan in de Europa League. De trainer denkt dat zijn ploeg er heel anders voor staat dan eerder in Rome.

Feyenoord was begin september in Italië kansloos in de eerste helft. Binnen een half uur was het al 3-0. Donderdag moet gewonnen worden om Europees te overwinteren.

"Die wedstrijd is echt heel pijnlijk geweest. Zo'n helft als in Rome is me nog nooit overkomen. Druk zetten, verdedigen, opbouwen; werkelijk alles ging fout", zei Slot woensdag op zijn persconferentie in De Kuip.

"Er stond een ploeg in het veld die bijna verdwaald rondliep, van: wat zijn we hier aan het doen? Ik kan me niet herinneren dat ik me eerder bij Feyenoord of in mijn periodes bij AZ en SC Cambuur zo machteloos heb gevoeld."

Stand groep F 1. Lazio 5-8 (-1)

2. Sturm Graz 5-8 (-4)

3. Feyenoord 5-5 (+3)

4. FC Midtjylland 5-5 (+2)

'Houden ons niet bezig met Midtjylland-Graz'

De situatie in de poule van Feyenoord is met nog één speelronde te gaan erg ingewikkeld. Feyenoord moet winnen om hoe dan ook Conference League-voetbal veilig te stellen en mogelijk met twee goals verschil winnen om door te gaan in de Europa League.

De Rotterdammers zijn mogelijk medeafhankelijk van het resultaat van FC Midtjylland-Sturm Graz, het andere duel in de groep. Toch wil Slot zich niet bezighouden met het verloop in Denemarken.

"We moeten misschien aan het einde maar eens kijken hoeveel het op het andere veld staat. Ik ken de scenario's vrij goed en weet dat we in bijna alle gevallen voor de overwinning moeten spelen", zei hij.

"We hebben in ieder geval veel geleerd sinds de wedstrijd in Rome. Onze intensiteit zal een stuk hoger moeten liggen. Voetbal wordt bijna nooit op tactiek beslist, maar meestal op intensiteit. Dat is de eerste voorwaarde om kans op de overwinning te maken."

Feyenoord-Lazio begint donderdag om 18.45 uur. De wedstrijd in Rotterdam wordt geleid door de Bosnische scheidsrechter Irfan Peljto.

