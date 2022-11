Keeper Neuer heeft drie operaties aan huidkanker in zijn gezicht ondergaan

Manuel Neuer heeft zich drie keer moeten laten opereren aan huidkanker in zijn gezicht. De keeper van Bayern München en het Duitse elftal heeft dat woensdag laten weten bij de lancering van een nieuwe verzorgingslijn.

De 36-jarige Neuer vertelt zijn verhaal op Instagram bij de introductie van Newkee, een verzorgingsproductenlijn die hij samen met toptennisster Angelique Kerber heeft opgezet.

"We hebben allebei een geschiedenis als het gaat om huidziektes. Angelique heeft door de zon veroorzaakte hyperpigmentatie (verkleuring van de huid, red.) en ik had huidkanker in mijn gezicht, waaraan ik drie keer ben geopereerd", vertelt Neuer.

"Daarom letten we extra op en nemen we geen risico meer als het gaat om bescherming tegen de zon. Ik train de hele tijd buiten en breng mijn vrije tijd ook graag in de natuur door."

Onduidelijk is wanneer Neuer zijn operaties precies heeft ondergaan. De keeper staat op het punt zijn rentree te maken bij Bayern nadat hij de afgelopen weken aan de kant had gestaan met een schouderblessure.

Neuer werd onlangs opgenomen in de voorselectie van Duitsland voor het WK. De Duitsers beginnen het toernooi in Qatar op 23 november tegen Japan en spelen in de poulefase ook tegen Spanje (27 november) en Costa Rica (1 december).

