Herstelde Vertessen kan in uitduel met Bodø/Glimt rentree maken bij PSV

Yorbe Vertessen maakt deel uit van de selectie van PSV voor het Europa League-duel met FK Bodø/Glimt van donderdag in Noorwegen. De Belg is hersteld van een spierblessure die hem weken aan de kant hield.

De 21-jarige Vertessen raakte op 9 oktober geblesseerd in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (0-1). De Belg moest zich vlak voor rust laten vervangen. Hij miste daarna drie competitieduels en de ontmoetingen met FC Zürich en Arsenal (twee duels) in de groepsfase van de Europa League.

Het was de tweede keer dit seizoen dat Vertessen langs de kant stond. De aanvaller moest zich afgelopen zomer laten opereren vanwege een ontsteking in zijn blindedarm en miste daardoor acht officiële wedstrijden.

PSV is al zeker van overwintering in de Europa League en heeft zelfs nog een kleine kans op de groepswinst. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij moet dan zelf Bodø/Glimt verslaan én Arsenal mag thuis niet van hekkensluiter FC Zürich winnen. Beide wedstrijden beginnen donderdag om 21.00 uur.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales van de Europa League. Bij een tweede plek is PSV veroordeeld tot een tussenronde. In dat geval neemt de huidige nummer twee in de Eredivisie het op tegen een nummer drie uit de Champions League.