Marseille verprutst EL-ticket door kamikazeactie: 'De spelers hoorden me niet'

Trainer Igor Tudor van Olympique de Marseille heeft zichzelf verdedigd na de merkwaardige uitschakeling van zijn ploeg in Europa. De Fransen hadden aan een gelijkspel tegen Tottenham Hotspur genoeg om te overwinteren in de Europa League, maar zochten in de slotfase de aanval en werden in de counter geklopt: 1-2.

"Mijn advies aan de spelers was om achterin te blijven en niet te veel naar voren te spelen", zei Tudor op zijn persconferentie in het Orange Vélodrome. "Maar op het einde wilden de spelers er echt voor gaan en dat ene doelpunt maken. Er was ook veel geluid in het stadion, dus het was moeilijk om mezelf verstaanbaar te maken."

Marseille stevende lange tijd af op een 1-1-gelijkspel tegen Tottenham Hotspur. Die stand was weliswaar niet genoeg voor een plek in de volgende ronde van de Champions League, maar wel voldoende om als nummer drie de tussenronde in de Europa League te bereiken. Daar namen de Fransen geen genoegen mee.

Het ambitieuze Marseille koos er in de slotfase voor om de aanval te blijven zoeken, maar dat had desastreuze gevolgen. De gecreëerde kansen werden gemist en achterin lag het helemaal open. Diep in blessuretijd braken de Spurs met drie man uit in de counter en kon Pierre-Emile Højbjerg de winnende treffer maken.

Marseille eindigde daardoor met zes punten onderaan in groep D. De kamikazetactiek van de club uit de Ligue 1 was een cadeautje voor Sporting CP. De Portugezen verspeelden een achtstefinaleticket in de Champions League door thuis van Eintracht Frankfurt te verliezen (1-2), maar mogen nu verder in de Europa League.

"Het is de afgelopen weken vaker voorgekomen dat we niet krijgen wat we verdienen", baalde Marseille-coach Tudor. "Ik wil nu ook niet over individuele spelers praten. We speelden een geweldige wedstrijd tegen een sterke tegenstander. Het stemt me treurig dat we niet krijgen waar we recht op hebben."

Champions League groep D 1. Tottenham Hotspur 6-11 (+2)

2. Eintracht Frankfurt 6-10 (-1)

3. Sporting CP 6-7 (-1)

4. Olympique de Marseille 6-6 (-)

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen