Van Bronckhorst beseft door negatief record dat Rangers flink tekortkomt voor CL

Giovanni van Bronckhorst beseft dat Rangers FC dit seizoen weinig te zoeken had in de groepsfase van de Champions League. De Schotse club verloor dinsdagavond tegen Ajax (1-3) ook de laatste poulewedstrijd en is daardoor de slechtste deelnemer ooit aan het miljoenenbal.

"Dat is een feit en daar kan ik niks aan veranderen", zei Van Bronckhorst na het duel in het Ibrox Stadium tegen onder meer The Herald. "Ik denk dat het verschil in niveau met al onze tegenstanders in deze poule te groot was."

"We hebben hard ons best gedaan om ons te kwalificeren voor de Champions League. Dat is gelukt, maar in de groepsfase hebben we geworsteld en kwamen we tekort. Hier moeten we van leren, zodat we het de volgende keer beter kunnen doen."

Rangers, dat zich ten koste van PSV voor de groepsfase plaatste, kreeg in zes wedstrijden liefst 22 doelpunten tegen en scoorde zelf twee keer. Sinds de oprichting van de Champions League in 1992 is er geen club die het ooit slechter heeft gedaan.

Tegen Ajax zat een eerste punt er dinsdag ook geen moment in. Bij rust stond het al 0-2 door doelpunten van Steven Berghuis en Mohammed Kudus. James Tavernier tekende in de 87e minuut vanaf 11 meter voor een van de twee Schotse Champions League-treffers dit seizoen, maar Francisco Conceição maakte er vlak daarna 1-3 van.

'Ajax heeft zes dagen vrij gehad, wij niet'

De puntloze Champions League-campagne is een hard gelag voor Van Bronckhorst, al gaf hij in de aanloop naar deze wedstrijd al aan dat Rangers simpelweg minder ver is dan poulegenoten Napoli, Liverpool en Ajax. De 106-voudig international zag niet alleen het krachtsverschil tot uiting komen in Glasgow.

"We probeerden wel druk te zetten, maar ik zag een duidelijk verschil in energie. Ajax heeft zes dagen vrij gehad en kon daardoor fris aan de aftrap verschijnen hier. De competitie in Nederland denkt aan zijn spelers", zei Van Bronckhorst.

"Ik zeg niet dat wij hulp nodig hebben van de Schotse competitie. Ik zeg alleen dat Ajax een vrij weekend heeft gehad. Meer niet. Dat verschil heb je kunnen zien."

Door de Europese uitschakeling kan Van Bronckhorst zich met Rangers volledig op de competitie en het bekertoernooi richten. De 55-voudig landskampioen bezet op dit moment de tweede plek, op vier punten van koploper Celtic. "Ik voel nog steeds de steun van de clubleiding. Het is rustig", zei Van Bronckhorst tot slot.

