Schreuder kan leven met Europa League-ticket: 'Staan op plek die we verdienen'

Trainer Alfred Schreuder was dinsdag tevreden nadat Ajax zich had verzekerd van de derde plek in de groepsfase van de Champions League. De Amsterdamse ploeg versloeg Rangers FC met 1-3 en pakte daardoor een ticket voor de Europa League.

"We hebben een goede wedstrijd gespeeld", concludeerde Schreuder na afloop bij RTL 7. "In de eerste helft waren we uitstekend, maar hadden we meer kunnen scoren. We waren in fases goed aan de bal en creëerden een paar mooie aanvallen."

"Rangers had in het begin nog wel het geloof, maar we waren meteen goed aan de bal. De 0-1 van Steven Berghuis helpt natuurlijk enorm. Wij kregen door de snelle goal vertrouwen, terwijl zij een tik moesten verwerken."

Door de zege heeft Ajax zich verzekerd van een plek in de tussenronde van de Europa League. Schreuder erkende dat groepsgenoten Napoli en Liverpool veel te sterk waren. "We staan op de plek die we verdienen. Het is natuurlijk zonde, want we hadden gehoopt op meer dit seizoen."

Stand groep A Champions League 1. Napoli 6-15 (+14)

2. Liverpool 6-15 (+11)

3. Ajax 6-6 (-5)

4. Rangers 6-0 (-20)

Blessure Wijndal lijkt mee te vallen

Linksback Owen Wijndal had tegen Rangers een basisplaats, maar moest in de eerste helft afhaken vanwege een blessure. Schreuder lijkt zich weinig zorgen te maken over de kwetsuur. "Wijndal zei tegen mij dat het meevalt."

Ook Wijndal zelf, die juist net hersteld was van een zware blessure, heeft goede hoop dat zijn blessure niet al te ernstig is. "Het is nu gelukkig al iets minder pijnlijk dan net", zei de back, die van bondscoach Louis van Gaal geen plek kreeg in de voorselectie van Oranje voor het WK. "Het was vooral jammer dat ik eruit moest. Het is weer diezelfde enkel waar ik al langer last van had. We hebben er snel ijs op gedaan en nu is hij heel dik."

"Morgen gaan we er een scan van maken, dan kan ik er meer over zeggen. Mijn eerdere blessure voelde erger dan dit, maar we moeten het afwachten. Dit hoort helaas ook bij voetbal. Ik moet zo snel mogelijk weer fit worden, ik denk dat dat wel goed komt."

