Tottenham Hotspur en Eintracht Frankfurt overleven zeer spannende CL-groep

Tottenham Hotspur en Eintracht Frankfurt hebben zich dinsdag dankzij een 1-2-zege vanuit de zeer spannende groep D toegang verschaft tot de achtste finales van de Champions League. Sporting CP finishte als derde en mag verder in de Europa League. Olympique de Marseille is als nummer vier uitgeschakeld.

Tottenham Hotspur en Sporting CP bekleedden de eerste en tweede plaats bij de aftrap, maar elke goal in Lissabon of Marseille kon de stand overhoop gooien. Vlak voor rust werd er in Portugal voor het eerst gescoord. Eintracht Frankfurt liet zich de bal ontfutselen in de opbouw. Sporting CP bracht daarna met het nodige fortuin Arthur Gomes in stelling, die afrondde: 1-0.