Ajax wint simpel bij Rangers en plaatst zich voor knock-outfase Europa League

Ajax heeft zich dinsdag geplaatst voor de tussenronde van de Europa League. De ploeg van trainer Alfred Schreuder won het afsluitende groepsduel in de Champions League met 1-3 bij Rangers FC en verzekerde zich daarmee van Europese overwintering.

Beide ploegen waren voor aanvang van de wedstrijd in Ibrox Stadium al uitgeschakeld voor een vervolg in de Champions League. Ajax eindigt door de overwinning als derde in groep A, wat recht geeft op een plek in de tussenronde van de Europa League. Voor het Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst is het Europese avontuur na zes nederlagen voorbij.

Steven Berghuis schoot Ajax binnen enkele minuten op voorsprong en nog binnen het half uur verdubbelde Mohammed Kudus de marge. De wedstrijd leek vervolgens dood te bloeden, tot James Tavernier in de slotfase de spanning terugbracht met een rake strafschop. Direct daarop zette invaller Francisco Conceição de eindstand op het bord.

In de tussenronde van de Europa League neemt Ajax het op tegen een nummer twee uit de poulefase van dat toernooi, waarvan donderdag de afsluitende groepsduels worden gespeeld. Pas daarna weten de Amsterdammers welke clubs op maandag 7 november in de koker gaan bij de loting.

Stand groep A 1. Napoli 6-15 (+14)

2. Liverpool 6-15 (+11)

3. Ajax 6-6 (-5)

4. Rangers 6-0 (-20)

Subtiele treffer Berghuis

Ajax wist voor de ontmoeting met Rangers dat de Europese campagne voorbij zou zijn bij een nederlaag met meer dan vier goals verschil. Voor zover daar nog voor gevreesd werd, maakte Berghuis na vier minuten een einde aan de onzekerheid door de Amsterdammers op voorsprong te schieten.

Dat deed hij op uiterst subtiele wijze. Owen Wijndal speelde de bal in de diepte op Mohammed Kudus, die teruglegde op Berghuis. De middenvelder wipte de bal beheerst - bijna nonchalant - in de hoek. Daarbij werd niet helemaal duidelijk of dit ook precies zo zijn bedoeling was.

Nog binnen het half uur verdubbelde Ajax de marge. Opnieuw was er een hoofdrol voor Wijndal, die als linksachter de voorkeur had gekregen boven Daley Blind. Hij passte de bal vanaf de achterlijn op Kudus, die via een Rangers-verdediger zijn vierde Champions League-goal van dit seizoen binnenschoot.

Wijndal geblesseerd naar de kant

Dat was het laatste noemenswaardige wapenfeit van Wijndal. De linksbenige verdediger, die niet is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor het WK, kwam vlak voor rust ongelukkig in aanraking met een reclamebord en moest zich geblesseerd laten vervangen door Devyne Rensch.

Rensch dacht na de onderbreking de aangever te zijn bij de tweede treffer van Kudus, maar dit doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. De bal ging in de slotfase nog op de stip na een overtreding van Edson Álvarez. Tavernier benutte de buitenkans, maar de spanning verdampte twee minuten later toen Conceição op aangeven van Dusan Tadic de 1-3 maakte.

De eerstvolgende Europese beproeving voor de Amsterdammers is op donderdag 16 februari, wanneer de heenduels van de Europa League-tussenronde worden afgewerkt. De winnaars van deze ronde plaatsen zich voor de achtste finales. Zondag neemt koploper Ajax het in de Eredivisie op tegen naaste belager PSV.

Liverpool won met 2-0 van Napoli. Foto: Pro Shots

Liverpool verslaat Napoli, maar blijft tweede

Bij Liverpool-Napoli stond alleen nog de groepswinst op het spel, aangezien beide clubs zich al hadden geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De ploeg van trainer Jürgen Klopp won met 2-0 door goals van Mohamed Salah en Darwin Núñez.

De zege van Liverpool was niet voldoende om de Italianen te passeren in de stand. Napoli weet zich daardoor bij de loting op 7 november verzekerd van een geplaatste status. Liverpool treft als nummer twee een groepswinnaar in de achtste finales van de Champions League.

