AZ niet akkoord met drie duels schorsing voor Dani de Wit na rode kaart

AZ gaat niet akkoord met het voorstel van de aanklager van de KNVB om Dani de Wit voor drie duels te schorsen, waarvan één voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam (2-1) een rode kaart voor een overtreding op Robert Mühren.

De Wit erkende na afloop dat de rode kaart terecht was. "Ik kwam er met gestrekt been in, dus ik wist meteen dat het niet goed was", zei de middenvelder, die benadrukte dat hij de intentie had om de bal te spelen. "Ik hoop dat iedereen dat ziet en dat het mij daarom maar één wedstrijd kost."