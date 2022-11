Atlético zeldzaam vroeg klaar in Europa, Club Brugge loopt CL-groepswinst mis

Voor Atlético Madrid is dinsdag het doek gevallen in Europa door een 2-1-nederlaag bij FC Porto in de afsluitende speelronde van de Champions League-groepsfase. De ploeg van Diego Simeone eindigt daardoor zeer teleurstellend als laatste in poule B. Club Brugge, dat al zeker was van de volgende ronde, moest door een 0-0-gelijkspel bij Bayer Leverkusen de groepszege laten aan FC Porto.

Het al geplaatste FC Porto tikte Atlético in de eerste helft af en toe tureluurs. Na een mooie aanval opende Medhi Taremi al na vijf minuten de score. De ploeg van Simeone bleef een antwoord schuldig en werd in de 24e minuut zelfs op een 2-0-achterstand gezet. Deze keer was het Stephen Eustáquio die toesloeg.

De aanvallende malaise bij Atlético Madrid werd gesymboliseerd door de wissel van João Félix, die na een teleurstellend optreden na 61 minuten het veld moest ruimen. Even dachten 'De Rojiblancos' de achterstand te verkleinen door een goal van Antoine Griezmann, maar vanwege een overtreding van Rodrigo De Paul in de aanloop naar het doelpunt ging er een streep door deze treffer. Diep in de blessuretijd werd het door een eigen goal van Iván Marcano nog 2-1, maar verder kwamen de bezoekers niet.

Het is voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011 dat Atlético niet overwintert in Europa. In de competitie verloopt het dit seizoen ook niet naar wens voor Simeone en de zijnen. De Spaanse kampioen van 2021 leed afgelopen weekend een pijnlijke 3-2-nederlaag bij laagvlieger Cádiz en heeft als nummer drie nu al negen punten minder dan koploper Real Madrid.

Door de zege van FC Porto doet Portugal goede zaken in de strijd met Nederland op de coëfficiëntenlijst. Foto: Getty Images

Keepers blinken uit in Duitsland

Bij Bayer Leverkusen-Club Brugge stonden er met Jeremie Frimpong, Mitchel Bakker (beiden Bayer Leverkusen), Bjorn Meijer en Noa Lang (allebei Club Brugge) liefst vier Nederlanders aan de aftrap. Alleen Lang, die na 67 minuten werd gewisseld, maakte de negentig minuten niet vol.

In de BayArena eisten de keepers Lukás Hrádecky (Bayer Leverkusen) en Simon Mignolet (Club Brugge) de hoofdrol op met fraaie reddingen. Vlak voor rust kwam de mee naar voren gekomen Frimpong in een goede schietpositie, maar de vleugelverdediger kwam niet verder dan een schot in het zijnet. Het spel ging in een hoog tempo op en neer, maar doelpunten vielen er niet.

Door de zege van FC Porto op Atlético grijpt Club Brugge naast de groepswinst. De laatste Belgische club die bovenaan een Champions League-poule eindigde blijft Anderlecht in het seizoen 2000/2001. Club Brugge had zich na vier speelrondes al verzekerd van een ticket voor de achtste finales. Bayer Leverkusen eindigt als derde op basis van een beter onderling resultaat in de ontmoetingen met Atlético.

Eindstand groep B Champions League: 1. FC Porto 6-12 (+5)

2. Club Brugge 6-11 (+3)

3. Bayer Leverkusen 6-5 (-4)

4. Atlético Madrid 6-5 (-4)

Eerder

Aanbevolen artikelen