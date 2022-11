Ajax begint met Wijndal op plek van Blind aan beslissend duel bij Rangers

Ajax-coach Alfred Schreuder heeft Daley Blind dinsdag naar de bank verwezen voor het afsluitende groepsduel in de Champions League. Owen Wijndal start op bezoek bij Rangers FC als linksachter bij de Amsterdammers, die in Glasgow Europese overwintering moeten zien veilig te stellen.

Blind en Klaassen zijn gepasseerd door Schreuder en hebben een reserverol in Glasgow. Het meespelen van Brobbey was door een blessure al enkele dagen twijfelachtig. Hij begint ook op de bank, waardoor Kudus in de punt van de aanval geposteerd staat.

Ajax hoefde vanwege de Europese verplichtingen afgelopen weekend niet in actie te komen in de Eredivisie. De ontmoeting met het Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst wordt het eerste optreden van de ploeg van Schreuder sinds de thuisnederlaag tegen Liverpool.

Bij Rangers-Ajax staat een ticket voor de tussenronde van de Europa League op het spel. Beide ploegen zijn al kansloos voor een vervolg in de Champions League, want de derde plek in de poule met Napoli en Liverpool is het hoogst haalbare.