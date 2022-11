Miedema en Roord ontbreken in selectie Oranjevrouwen, Martens keert terug

Vivianne Miedema en Jill Roord ontbreken in de selectie van de Oranjevrouwen voor de oefenwedstrijden tegen Costa Rica en Denemarken. In overleg met de speelsters en hun clubs heeft bondscoach Andries Jonker besloten beiden niet op te roepen. Lieke Martens keert voor het eerst sinds het EK van afgelopen zomer terug in de selectie.

Naast Miedema en Roord ontbreekt Damaris Egurrola door een blessure. Fortuna Sittard-aanvaller Alieke Tuin heeft dinsdag voor het eerst een plaats in de Oranjeselectie gekregen.

"Net als in oktober hebben we weer gekeken naar de individuele situaties van speelsters. In overleg met de speelsters en hun club hebben we besloten Vivianne en Jill deze periode niet op te roepen", licht Jonker toe.

De afwezige Miedema, met 95 goals topscorer aller tijden van Oranje, zit bij haar club Arsenal in een moeizame periode. De 26-jarige aanvalster moest in de laatste wedstrijden genoegen nemen met een reserverol.

De volledige selectie: Doel: Daphne van Domselaar (FC Twente), Lize Kop (Ajax) en Jacintha Weimar (Feyenoord)

Defensie: Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Lisa Doorn (Ajax), Kika van Es (PSV), Stefanie van der Gragt (Internazionale), Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Aniek Nouwen (Chelsea) en Lynn Wilms (VfL Wolfsburg)

Middenveld: Jill Baijings (Bayer Leverkusen), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyonnais), Kayleigh van Dooren (FC Twente), Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Victoria Pelova (Ajax) en Sherida Spitse (Ajax)

Aanval: Lineth Beerensteyn (Juventus), Esmee Brugts (PSV), Renate Jansen (FC Twente), Fenna Kalma (FC Twente), Romée Leuchter (Ajax), Lieke Martens (Paris Saint-Germain), Katja Snoeijs (Everton) en Alieke Tuin (Fortuna Sittard)

Ook Janssen en Van der Gragt keren terug

Martens miste door een blessure het slot van de WK-kwalificatie en kreeg afgelopen maand rust toen de voetbalsters weer bij elkaar kwamen voor oefenwedstrijden. Ook verdedigers Dominique Janssen en Stefanie van der Gragt keren terug in de selectie, die uit 26 speelsters bestaat.

Met de oefenwedstrijden tegen Costa Rica (11 november) en Denemarken (15 november) bereidt Oranje zich voor op het WK, dat in de zomer van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland plaatsvindt. Oranje werd tijdens de loting anderhalve week geleden gekoppeld aan de Verenigde Staten, Vietnam en een van de winnaars van de nog te vergeven play-offtickets.

"De insteek van deze interlandperiode zal hetzelfde zijn als in oktober", zei Jonker. "Dit is de fase van de voorbereiding waarin we spelers kansen kunnen geven. Daarnaast zullen we opnieuw aan de slag gaan met de ontwikkeling van onze speelwijze en willen we de wedstrijden uiteraard winnen."

