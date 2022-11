Ajax verder in tussenronde Europa League: zo werkt het

Ajax heeft zich met de derde plaats in groep A van de Champions League verzekerd van een vervolg in de tussenronde van de Europa League. De Amsterdammers weten maandag bij de loting aan welke ploeg ze worden gekoppeld.

Ajax stuit op de nummer twee uit een van de acht Europa League-groepen. Momenteel is nog geen enkele potentiële tegenstander bekend. Donderdag is de laatste speelronde.

Ajax kan in elk geval niet worden gekoppeld aan PSV of Feyenoord, die beide nog als tweede kunnen eindigen. De UEFA houdt clubs uit hetzelfde land uit elkaar in dit stadium van het toernooi.

De ploegen die nu de tweede plaats bezetten zijn PSV, Stade Rennais, Ludogorets, 1. FC Union Berlin, het Manchester United van Erik ten Hag, Sturm Graz, Qarabag en AS Monaco. Ajax speelt op 16 februari sowieso eerst een thuiswedstrijd. Een week later is de return.

De acht winnaars van de tussenronde kwalificeren zich voor de achtste finales van de Europa League, waarvoor de groepswinnaars op het een na hoogste Europese clubniveau zich rechtstreeks kwalificeren. De finale van de Europa League is op 31 mei in Boedapest.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Tussenronde ook belangrijk voor coëfficiëntenlijst

Voor de coëfficiëntenlijst tellen de uitslagen in de tussenrondes net zo zwaar mee als in de andere fases van de toernooien. Nederland is verwikkeld in een spannende strijd met Portugal om de zesde plaats.

Die plek leidt aan het einde van de rit tot twee rechtstreekse Champions League-tickets. Portugal heeft met Benfica, FC Porto (beide Champions League), Sporting CP (tussenronde Europa League) en Sporting Braga (tussenronde Europa League of tussenronde Conference League) nog vier ijzers in het vuur na de winterstop.

Nederland is in 2023 sowieso nog met Ajax, PSV en AZ van de partij in Europa. Feyenoord kan zich donderdag nog bij dit drietal voegen.

Eerder

Aanbevolen artikelen