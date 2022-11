Clubicoon Aalbers volgt Van Leeuwen op als technisch directeur NEC

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Carlos Aalbers wordt de nieuwe technisch directeur van NEC. Het hoofd scouting van AZ is mondeling akkoord met de club uit Nijmegen, waar hij Ted van Leeuwen opvolgt.

Op dit moment worden de laatste formaliteiten afgerond. Het is de bedoeling dat Aalbers per 14 november aan zijn nieuwe klus begint. Van Leeuwen maakte eind september bekend dat hij dit najaar zou stoppen als technisch directeur van NEC, omdat "alle doelen onder zijn leiding zijn bereikt".

Het is de tweede keer dat Aalbers als technisch directeur aan de slag gaat bij NEC. De 58-jarige Gelderlander vulde die functie tussen 2007 en 2013 ook al in bij de Eredivisionist, waar hij zijn hele professionele spelersloopbaan (1982-1996) doorbracht.

Aalbers was ook kortstondig technisch directeur bij Willem II (2015-2016). Daarna ging hij aan de slag als hoofdscout. Die functie vervulde hij tussen 2016 en 2018 bij FC Groningen, voordat hij in 2018 naar AZ trok.

"We zijn AZ erkentelijk voor het meewerken aan deze transfer", zegt voorzitter Ron van Oijen van de raad van commissarissen (rvc). "De directie en rvc, alsmede de andere geledingen binnen NEC, zijn content dat Carlos terug is in Nijmegen."