Engelse vakbond wil ook in Europese clubtoernooien extra wissel bij hoofdletsel

De Engelse spelersvakbond PFA heeft de UEFA opgeroepen om meer te doen in de strijd tegen hoofdletsel. De PFA wil dat de vervanger voor een speler die mogelijk een hersenschudding heeft opgelopen niet wordt meegeteld bij het aantal toegepaste wissels.

Die maatregel werd in 2020 al goedgekeurd door de internationale spelregelcommissie IFAB en daarna ingevoerd in de Premier League en de Women's Super League. De PFA vindt het hoog tijd dat ook in Europese competities als de Champions League bij een mogelijke hersenschudding een extra wissel toegestaan wordt.

"Deze situatie moet dringend worden aangepakt", zegt Adam White, hoofd van de speciale afdeling van de PFA die zich bezighoudt met hoofdblessures. "Op zijn minst moet de UEFA, als een van de belangrijkste voetbalorganisaties, het goede voorbeeld geven en de beschikbare regel voor een extra wissel bij een hersenschudding invoeren."

Vaak worden aangeslagen spelers bij hoofdletsel weer opgelapt, waarna ze de wedstrijd toch vervolgen. Soms gebeurt dat omdat het aantal wissels al is verbruikt. Na afloop wordt soms alsnog een lichte of zware hersenschudding geconstateerd.

Deskundigen dringen al langer aan op meer voorzichtigheid, met name omdat een tweede hersenschudding in korte tijd kan leiden tot ernstig hersenletsel. Als het aan de PFA ligt, gaat de Engelse voetbalbond FA een stap verder en worden in geval van een mogelijke hersenschudding tijdelijke wissels toegestaan.

Daarmee zouden de teamartsen langer de tijd hebben om een speler met klachten te onderzoeken en vervalt de druk, omdat de ploeg in die tijd met een man minder op het veld staat. Een speler wiens klachten meevallen, zou dan kunnen terugkeren in het veld. "Het is simpel, de huidige regels brengen de gezondheid en veiligheid van spelers in gevaar", zegt White.

Aanbevolen artikelen