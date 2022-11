Oekraïense voetbalbond gaat FIFA vragen om Iran uit te sluiten voor WK in Qatar

Delen via E-mail

De voetbalbond van Oekraïne (UAF) gaat bij de FIFA een verzoek indienen om Iran uit te sluiten van het komende WK in Qatar. Dat heeft het uitvoerend comité van de UAF maandag besloten.

De UAF vindt dat Iran geweerd moet worden vanwege het hardhandige politieoptreden tegen demonstranten. Zij gingen de straat op na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die in september werd gearresteerd omdat ze zich niet zou hebben gehouden aan de geldende kledingvoorschriften.

De manier waarop de Iraanse regering optreedt, is volgens de UAF "in strijd met de principes en de normen" van de FIFA. Ook benoemt de UAF op "de mogelijke betrokkenheid van Iran bij de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne".

De spelers van Iran maakten in september een statement tegen het harde ingrijpen van de Iraanse autoriteiten.

De Oekraïense voetbalbond is niet de eerste partij die oproept tot een uitsluiting van Iran. Eerder schreef de Iraanse vrouwenrechtengroep Open Stadiums in een statement dat het land gestraft moet worden voor de manier waarop het met het eigen volk omgaat.

Open Stadiums beriep zich in een brief aan de FIFA op statuten van de wereldvoetbalbond over mensenrechten en het tegengaan van discriminatie op basis van onder meer geslacht. Een gevolg van een overtreding van deze regels zou uitsluiting kunnen zijn.