AS Roma klimt naar vierde plek na moeizame zege op tiental Hellas Verona

AS Roma heeft maandag in de Serie A ternauwernood gewonnen van Hellas Verona. De formatie van José Mourinho kon pas in de slotfase profiteren van een vroege rode kaart van de thuisploeg: 1-3.

Roma kreeg in de beginfase twee kansen via Tammy Abraham, maar de Engelsman had het vizier niet op scherp staan. De uitploeg kwam kort daarna op achterstand door een goal van Pawel Dawidowicz. De verdediger reageerde alert op een schot van een teamgenoot en veranderde met succes de richting van de bal.

Even later deed Dawidowicz in negatief opzicht van zich spreken. De Pool ging veel te hard in op Nicolò Zaniolo, met een directe rode kaart tot gevolg.

Nog voor rust zorgde Zaniolo voor de gelijkmaker. Nadat een poging van Abraham op de paal was beland, was de rebound een prooi voor de Italiaan. Het duel leek in een gelijkspel te eindigen, maar vlak voor tijd bezorgden Cristian Volpato en Stephan El Shaarawy Roma alsnog de winst.

Door de overwinning klimt Roma naar de vierde plek in de Serie A en heeft het één punt meer dan Lazio en Internazionale. Roma speelt donderdag tegen het Bulgaarse Ludogorets in de Europa League, waarna zondag de stadsderby tegen Lazio op het programma staat.

