Van Bronckhorst acht Rangers niet kansloos tegen Ajax: 'Goed resultaat mogelijk'

Giovanni van Bronckhorst vindt dat Rangers FC zich nog niet mag vergelijken met Ajax. De trainer vindt de Amsterdammers van een hoger niveau, maar acht zijn ploeg niet kansloos in het laatste groepsduel van de Champions League.

"Wij, concurreren met Ajax? De club die bijna in de finale stond en nu al jaren goed presteert in Europa?", vroeg Van Bronckhorst maandag op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met Ajax. "Wij doen het nu drie jaar goed in Europa, maar we zijn niet van hetzelfde niveau. We zijn ons aan het ontwikkelen."

"De spelers van Ajax zijn over het geheel van een hoger niveau. Ajax heeft een hoge begroting, heeft voor miljoenen aan spelers gekocht en heeft een niet zo'n slechte verdediger overgenomen van ons", doelde Van Bronckhorst op Calvin Bassey.

De uitspraken van Van Bronckhorst zijn niet onlogisch met het oog op de wedstrijd tussen beide ploegen in de Johan Cruijff ArenA. De Schotten waren kansloos en verloren met 4-0 van de ploeg van trainer Alfred Schreuder. Daarna wist Ajax - net als Rangers FC - geen punt meer te pakken.

"We kunnen onszelf niet vergelijken met Ajax, maar we kunnen ons in één wedstrijd wél met ze meten, zeker op Ibrox. Met het publiek hier is een positief resultaat mogelijk", zei Van Bronckhorst over de ontmoeting in Glasgow.

Champions League-groep A 1. Napoli 5-15 (+15)

2. Liverpool 5-12 (+9)

3. Ajax 5-3 (-7)

4. Rangers FC 5-0 (-18)

'Kans op derde plek is heel klein'

Rangers heeft tegen Ajax in theorie nog een kans om de derde plek van de Amsterdammers over te nemen. Dan moet de Schotse topclub met meer dan vier doelpunten verschil winnen. "Die kans is heel klein", stelde Van Bronckhorst.

"Het zou geweldig zijn als we het Champions League-avontuur al met een positief resultaat af kunnen sluiten", zei hij. "We wisten dat we het lastig zouden krijgen in de Champions League, maar hopen er zo toch een goed gevoel aan over te houden."

"We zitten in een heel lastige poule. Ajax won vorig seizoen alles in de groepsfase en morgen kunnen we hun puntenaantal evenaren. Dat zegt ook genoeg over het enorm hoge niveau dat Liverpool en Napoli tot nu toe hebben laten zien."

Het duel tussen Rangers FC en Ajax begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg. Tegelijkertijd spelen Liverpool en Napoli op Anfield tegen elkaar. Beide teams zijn al zeker van overwintering in het miljoenenbal.

