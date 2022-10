Schreuder heeft alleen twijfels over inzetbaarheid Brobbey voor duel met Rangers

Ajax-trainer Alfred Schreuder beschikt over een vrij fitte selectie voor de laatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League tegen Rangers FC. Alleen Brian Brobbey is volgens de hoofdtrainer een twijfelgeval.

"Brian (Brobbey, red.) heeft lichte klachten. Het is afwachting hoe hij daar straks op de training op reageert. Verder is iedereen fit", zei Schreuder maandag in het Ibrox Stadium. Daar sluiten Rangers FC en Ajax dinsdag de groepsfase van de Champions League af.

Ajax mag met vier doelpunten verschil verliezen van Rangers FC om toch als derde in de poule te eindigen. Die klassering geeft recht op deelname aan de tussenronde voor een plaats in de achtste finales van de Europa League.

"Er moet heel veel misgaan om de Europa League nog mis te lopen", stelde Schreuder. "We kunnen een nederlaag permitteren, maar daar zijn we niet mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op ons eigen spel."

Champions League-groep A 1. Napoli 5-15 (+15)

2. Liverpool 5-12 (+9)

3. Ajax 5-3 (-7)

4. Rangers FC 5-0 (-18)

'Was een moeilijke poule'

Schreuder ziet Ajax niet per se als een betere club dan Rangers FC, dat in de Johan Cruijff ArenA kansloos verloor (4-0). "Nou ja, we hebben natuurlijk een speler (Calvin Bassey, red.) van hen gekocht, dus dat zegt wel iets. Maar vooraf waren de verwachtingen fiftyfifty."

"Bij hen waren de verwachtingen ook hoog. Giovanni van Bronckhorst doet het hartstikke goed, maar het was een moeilijke poule met Napoli en Liverpool. De eerste wedstrijd tegen Rangers was onze wedstrijd. Dat willen we morgen weer."

Het duel tussen Rangers FC en Ajax begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg. Tegelijkertijd nemen Liverpool en Napoli het op Anfield tegen elkaar op. Beide teams zijn al zeker van overwintering in het miljoenenbal.

