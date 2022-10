Schreuder ziet mislukte Ajax-periode van Ihattaren niet als persoonlijke nederlaag

Trainer Alfred Schreuder vindt het spijtig dat Mohamed Ihattaren niet is geslaagd bij Ajax. De Amsterdamse club meldde maandag dat de koopoptie in het huurcontract niet wordt verlengd en dat de aanvallende middenvelder in januari terugkeert bij Juventus.

"Het is een besluit geweest van Ajax. Wat ik daarvan vind, houd ik voor mezelf", zei Schreuder maandag op de persconferentie daags voor het Champions League-duel met Rangers FC.

"Ik denk uiteindelijk dat het jammer is hoe het gelopen is. Het is niet geworden wat we ervan gehoopt hadden. Maar ik heb me er verder niet mee bemoeid."

Ihattaren kwam in januari op huurbasis over van Juventus. De twintigjarige spelmaker speelde vijf officiële duels voor Jong Ajax en scoorde daarin vier keer. Hij kwam één keer in actie voor de A-ploeg, namelijk als invaller in de verloren bekerfinale tegen zijn oude ploeg PSV (2-1).

Mohamed Ihattaren viel in de bekerfinale tegen PSV in de 86e minuut in bij Ajax. Foto: Getty Images

Schreuder: 'We hebben alles gedaan binnen Ajax'

Schreuder werd op de persconferentie gevraagd of hij het als een persoonlijke nederlaag beschouwt dat hij Ihattaren niet aan het voetballen heeft kunnen krijgen. "Ik zie het niet als een persoonlijke nederlaag, nee", antwoordde de coach stellig.

"We hebben er naar mijn mening alles aan gedaan binnen Ajax. Daarmee is alles gezegd. Ik heb Ihattaren zo'n zeven of acht weken geleden voor het laatst gesproken."

Ihattaren probeerde aan het begin van dit seizoen zich definitief in de A-selectie van Ajax te spelen. Hij begon goed aan de voorbereiding, maar viel daarna weg vanwege blessureleed en privéproblemen.

