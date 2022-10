Ajax maakt geen gebruik van koopoptie en stuurt Ihattaren terug naar Juventus

Ajax heeft maandag aan Juventus laten weten dat de optie tot koop op Mohamed Ihattaren niet wordt gelicht. De periode van de middenvelder bij de regerend landskampioen eindigt begin januari.

De twintigjarige Ihattaren speelde sinds januari 2022 op huurbasis bij Ajax, dat het gevallen toptalent een kans wilde bieden. In de hoofdmacht van de Amsterdamse club speelde hij slechts één officieel duel. Dat was in april uitgerekend tegen zijn oude werkgever PSV in de verloren bekerfinale.

Dit seizoen moest het jaar van de doorbraak van Ihattaren bij Ajax worden. Hij maakte indruk in de eerste weken van de voorbereiding, maar verdween daarna uit de selectie. Hij kreeg geen rugnummer en werd niet ingeschreven voor de Champions League.

Ajax meldde in een reactie op de afwezigheid van Ihattaren in eerste instantie dat de oud-PSV'er "niet fit" zou zijn, maar later schreef De Telegraaf dat hij afwezig was vanwege bedreigingen uit het criminele milieu. Iets dat Ihattaren via sociale media zelf ontkende.

In de voorbereiding van het huidige seizoen leek Mohamed Ihattaren weer op zijn oude niveau. Foto: Getty Images

Ihattaren nog tot 2025 onder contract bij Juventus

Doordat Ajax geen gebruikmaakt van de optie tot koop, moet Ihatarren normaal gesproken na 3 januari terugkeren bij Juventus. Bij de Serie A-club heeft de Nederlands-Marokkaanse spelmaker nog een contract tot de zomer van 2025.

Juve nam Ihattaren in de zomer van 2021 over van PSV, waar hij in 2019 op zestienjarige leeftijd debuteerde. De technisch begaafde middenvelder leek een grote toekomst voor zich te hebben. Om die reden deed Ronald Koeman veel moeite om hem ervan te overtuigen voor het Nederlands elftal te kiezen.

Tot een debuut in Oranje kwam het nooit voor Ihattaren. Na enkele aanvaringen met trainer Roger Schmidt vertrok hij via de achteruitgang bij PSV. Voor Juventus speelde hij nog geen enkele wedstrijd. Een verhuurperiode aan Sampdoria was vorig seizoen ook niet succesvol.

