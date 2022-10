Ajax maakt geen gebruik van koopoptie en stuurt Ihattaren terug naar Juventus

Ajax heeft maandag aan Juventus laten weten dat de optie tot koop op Mohamed Ihattaren niet wordt gelicht. De periode van de middenvelder bij de regerend landskampioen eindigt begin januari.

De twintigjarige Ihattaren speelde sinds januari 2022 op huurbasis bij Ajax, dat het gevallen toptalent een kans wilde bieden. Bij de Amsterdamse club speelde hij slechts één officieel duel. Dat was in april uitgerekend tegen zijn oude werkgever PSV in de verloren bekerfinale.

Ajax meldde in een reactie op de afwezigheid van Ihattaren in eerste instantie dat de oud-PSV'er "niet fit" zou zijn, maar later schreef De Telegraaf dat hij afwezig was vanwege bedreigingen uit het criminele milieu. Iets dat Ihattaren via sociale media zelf ontkende.