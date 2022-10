De Ligt mist Bayern-Inter door lichte knieblessure, WK lijkt niet in gevaar

Matthijs de Ligt moet dinsdag de Champions League-wedstrijd van Bayern München tegen Internazionale aan zich voorbij laten gaan. De verdediger van Oranje heeft een lichte knieblessure.

"Hij heeft een lichte verrekking van zijn kniebanden", zei Bayern-coach Julian Nagelsmann maandag op de persconferentie voor het duel in München. "We gaan rouleren. We nemen geen risico's, de laatste weken waren gewoon heel intens."

Voor zover bekend is het WK niet in gevaar voor De Ligt, die onlangs door bondscoach Louis van Gaal is opgenomen in de voorselectie van Oranje. Op 11 november wordt bekend welke 26 spelers meegaan naar Qatar.

De Ligt is niet de enige speler uit de voorselectie die in de aanloop naar het WK met een blessure kampt. Memphis Depay komt al weken niet in actie bij Barcelona en ontbreekt ook deze week in de Champions League nog. Oranje begint het WK op 21 november tegen Senegal.

De Ligt liep zijn blessure zaterdag op tijdens de met 6-2 gewonnen Bundesliga-wedstrijd tegen FSV Mainz. De oud-verdediger van Ajax werd in de rust uit voorzorg gewisseld.

Bayern en Inter zijn allebei al zeker van een plek in de achtste finales van de Champions League. De club van De Ligt heeft groepswinst ook al veiliggesteld.

Stand in CL-groep C 1. Bayern München 5-15 (+14)

2. Internazionale 5-10 (+5)

3. FC Barcelona 5-4 (-2)

4. Viktoria Plzen 5-0 (-17)

