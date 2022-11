Ajax probeert negatief clubrecord te voorkomen in CL-duel met Rangers FC

Ajax probeert dinsdag tijdens de wedstrijd tegen Rangers FC niet alleen een vervolg in de Europa League veilig te stellen, maar ook te voorkomen dat het zijn slechtste groepsfase in de Champions League ooit beleeft.

Na vijf wedstrijden bezit de formatie van Alfred Schreuder slechts drie punten. Ajax won tijdens de eerste speelronde met maar liefst 4-0 van Rangers FC, maar ging daarna vier keer op rij onderuit. Zowel Liverpool als Napoli was twee keer te sterk voor de Amsterdammers.

Ajax finishte twee keer op vier punten in een Champions League-groep, wat voor de equipe uit de hoofdstad een laagterecord is. In het seizoen 2004/2005 moesten de Amsterdammers met dit puntentotaal voorrang verlenen aan Juventus en Bayern München. En in de jaargang 2012/2013 werd Ajax met zijn vier punten afgetroefd door Borussia Dortmund en Real Madrid.

In beide seizoenen eindigde Ajax wel als derde in zijn groep, waarmee de ploeg een doorstart in de UEFA Cup (2004/2005) en Europa League (2012/2013) verzekerde.

De kans is groot dat Ajax ook dit seizoen overwintert in de Europa League. Alleen als de Amsterdammers met vijf goals of meer verliezen op Ibrox Park, grijpen ze naast een plaats in de tussenronde. Napoli en Liverpool strijden dinsdag in een rechtstreeks duel om de eindzege in groep A. De Serie A-koploper is zeker van de eerste plaats als die niet met meer dan drie goals verschil verliest.

CL-seizoenen waarin Ajax de minste punten veroverde in de groep: 2004/2005: 4 punten (derde plaats)

2012/2013: 4 punten (derde plaats)

2014/2015: 5 punten (derde plaats)

2003/2004: 6 punten (vierde plaats)

In poule D is de spanning het grootst

Ook in de groepen B tot en met D worden dinsdagavond de laatste wedstrijden afgewerkt. In poule B zijn Club Brugge en FC Porto al zeker van de volgende ronde. En in poule C staat de kwalificatie van Bayern München en Internazionale voor de achtste finale vast.

Spannend is het wel in groep D, waar Tottenham Hotspur met acht punten aan de leiding gaat. De voorsprong op zowel Sporting CP als Eintracht Frankfurt bedraagt maar één punt. Olympique de Marseille is met zes punten de hekkensluiter. Sporting ontvangt tijdens de laatste speelronde Eintracht Frankfurt en Olympique de Marseille fungeert als gastheer van Tottenham Hotspur.

Zeker van groepswinst in Champions League: Bayern München

Chelsea

Manchester City

Sowieso tweede plek in Champions League-groep: Internazionale

Borussia Dortmund

Eerste of tweede in Champions League-groep: Liverpool

Napoli

Club Brugge

FC Porto

Real Madrid

Paris Saint-Germain

Benfica

