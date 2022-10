Van Bommel verliest weer met Antwerp: 'Spelen beter dan in begin van seizoen'

Trainer Mark van Bommel maakt zich na de vierde nederlaag in zes competitiewedstrijden geen grote zorgen over Royal Antwerp. De Nederlander, die zijn Belgische ploeg zondag met 1-0 zag verliezen van Charleroi, vindt het spel niet slechter dan tijdens zijn succesvolle eerste weken bij de club.

"Het is vreemd: we spelen beter dan in het begin van het seizoen, maar zijn nu minder efficiënt", zei Van Bommel na de nederlaag tegen Charleroi tegen Belgische media. "Als we deze wedstrijd tien keer spelen, winnen we acht keer en spelen we één keer gelijk. En nu verliezen we dus."

Qua resultaat is het contrast wel enorm, beseft ook Van Bommel. Na zijn aanstelling afgelopen zomer kende Antwerp een flitsende start met negen overwinningen in negen competitiewedstrijden. Een duidelijke verklaring heeft Van Bommel niet.

"Toen vlogen de ballen er vlotter in dan nu. De laatste weken is het vaak net niet. Waaraan dat ligt? Tja, sommige dingen zijn gewoon niet te vatten in het voetbal."

Top zes Jupiler Pro League 1. KRC Genk 15-40 (+25)

2. Royal Antwerp 15-33 (+13)

3. Club Brugge 15-32 (+16)

4. Union 15-32 (+12)

5. Standard Luik 14-25 (+5)

6. KAA Gent 15-24 (+8)

'We zijn niet weggespeeld'

Antwerp speelde tegen Charleroi met de Nederlanders Vincent Janssen, Jurgen Ekkelenkamp en Calvin Stengs in de basis en vooral Stengs liet een paar goede kansen onbenut. De ploeg van Van Bommel had ook veel meer balbezit dan de middenmoter.

"We zijn niet weggespeeld. Integendeel, ik vond ons over negentig minuten gewoon dominant. Maar nogmaals: het tikkeltje geluk ontbreekt tegenwoordig", vervolgde Van Bommel, die met Antwerp inmiddels zeven punten achterstand heeft op koploper KRC Genk.

Voor het WK speelt 'The Great Old' nog topwedstrijden tegen Club Brugge en Anderlecht. Door de mindere resultaten staat er voor Van Bommel aardig wat druk op die duels. "Natuurlijk maak ik me zorgen, want we winnen niet. En tegelijk ook niet, want ik vind dat we qua spel net op de goede weg zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de efficiëntie en de resultaten wel gaan terugkomen als we zo blijven voetballen."

