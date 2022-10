Scorende Suárez bekroont terugkeer bij Nacional met kampioenschap

Luis Suárez heeft zich zondagavond met Nacional verzekerd van de landstitel in Uruguay. De 35-jarige aanvaller had met twee doelpunten een groot aandeel in de beslissende wedstrijd.

Nacional won in Montevideo met 1-4 van het Uruguayaanse Liverpool. Suárez zorgde voor de 0-1 en 1-2. De andere twee goals van Nacional kwamen op naam van de eveneens 35-jarige Emanuel Gigliotti.

Suárez tekende afgelopen zomer een contract voor een half jaar bij Nacional, de club waarbij hij zijn profcarrière begon. De voormalige Ajacied maakte die keuze om zo fit mogelijk op het WK in Qatar te verschijnen.

Het is de zevende keer dat Suárez een kampioenschap viert. In 2006 was hij met Nacional al eens de beste van Uruguay. Ook met FC Barcelona (vier keer) en Atlético Madrid (eenmaal) pakte hij de landstitel.

Uruguay is op het WK ingedeeld in een groep met Portugal, Ghana en Zuid-Korea. Het is nog niet bekend was Suárez' plannen na het toernooi zijn.

Eerder

Aanbevolen artikelen