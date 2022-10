Ten Hag ziet dat Manchester United zijn speelstijl steeds beter beheerst

Erik ten Hag is zeer tevreden over wat Manchester United zondag tegen West Ham United liet zien. De voormalige Ajax-trainer ziet de 1-0-zege als bevestiging dat hij op de goede weg is.

"In onze speelstijl moet je met zijn allen verdedigen. In het begin van het seizoen hadden we daar moeite mee, maar het gaat steeds beter. We doen het echt samen, iedereen helpt elkaar", vertelde Ten Hag.

"De supporters vinden dat ook mooi. Je kunt zien dat de band tussen het team en het publiek steeds beter wordt. In de tweede helft hadden we het beter moeten uitspelen, maar we bleven er in ieder geval voor gaan."

Het winnende doelpunt viel in de 38e minuut. "We maakten een geweldige goal. De pass van Christian Eriksen was prachtig en Rashford kopte keihard binnen", zei Ten Hag.

De Nederlander benadrukte wel dat er nog veel ruimte voor verbetering blijft. "We liggen op koers, maar we hebben nog een lange weg te gaan voordat we écht een bedreiging voor de top zijn."

Manchester United staat na twaalf wedstrijden vijfde in de Premier League. De ploeg van Ten Hag hoopt zich donderdag ten koste van Real Sociedad voor de achtste finales van de Europa League te plaatsen.

