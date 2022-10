Van Bommel lijdt opnieuw competitienederlaag met Royal Antwerp

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Mark van Bommel is zondag met Royal Antwerp opnieuw tegen een nederlaag aangelopen in de Belgische competitie. De Nederlandse coach zag zijn ploeg met 1-0 verliezen bij Charleroi.

Nadir Benbouali maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in het Stade du Pays de Charleroi. De Algerijn tikte tien minuten voor rust binnen op aangeven van Adem Zorgane.

Vincent Janssen, Calvin Stengs en Jurgen Ekkelenkamp hadden alle drie een basisplaats bij Antwerp. Alleen Janssen speelde de hele wedstrijd mee. Stengs ging ruim twintig minuten voor tijd naar de kant en Ekkelenkamp werd in de slotfase gewisseld.

Voor Antwerp is het de tweede competitienederlaag op rij. De ploeg van Van Bommel verloor vorig weekend voor eigen publiek van koploper KRC Genk (1-3).

Ondanks het verlies in Charleroi blijft Antwerp tweede in de Jupiler Pro League. Wel is de voorsprong op nummer drie Club Brugge nog maar één punt.