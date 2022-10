Lazio kent slechte generale voor cruciaal duel met Feyenoord, Milan onderuit

Delen via E-mail

Lazio heeft zondag in de Serie A een slechte generale beleefd voor het Europa League-duel met Feyenoord. De Romeinen gingen voor eigen publiek verrassend met 1-3 onderuit tegen Salernitana. AC Milan ging met 2-1 onderuit bij Torino.

Lazio kwam enkele minuten voor rust nog wel op voorsprong in Stadio Olimpico. Mattia Zaccagni vond het doel op aangeven van Luis Alberto.

In de tweede helft boog Salernitana de achterstand om. Antonio Candreva zorgde met een lob voor de gelijkmaker en Federico Fazio bracht de bezoekers met een harde kopbal op voorsprong.

Een kwartier voor tijd maakte Boulaye Dia er met een intikker zelfs 1-3 van. Tonny Vilhena viel in de slotfase in bij Salernitana.

Door de nederlaag staat Lazio nu vierde in de Serie A. De ploeg van coach Maurizio Sarri kan maandag nog gepasseerd worden door stadgenoot AS Roma, dat op bezoek gaat bij Hellas Verona. Salernitana staat tiende.

Lazio speelt donderdag om 18.45 uur het cruciale uitduel met Feyenoord in de groepsfase van de Europa League. De Rotterdammers hebben na vijf speelrondes drie punten minder dan de Italianen.

Junior Messias bracht Milan halverwege de tweede helft terug in de wedstrijd. Die treffer leidde tot woede bij Torino, omdat de Braziliaan volgens de thuisploeg een duw had uitgedeeld in aanloop naar het doelpunt.