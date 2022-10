Tiental AZ boekt benauwde thuiszege op Volendam en klimt naar derde plek

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

AZ zijn naar de derde plaats in de Eredivisie geklommen. De Alkmaarders speelden zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam lang met tien man en wonnen uiteindelijk met 2-1.

AZ kwam al na een klein kwartier met tien man te staan door een rode kaart voor Dani de Wit. Desondanks kwam de thuisploeg enkele minuten later op voorsprong via Jens Odgaard.

In de slotfase van de eerste helft verdubbelde Tijjani Reijnders de marge. Volendam kwam kort na rust terug via Henk Veerman, maar de gelijkmaker zat er niet meer in voor de bezoekers.