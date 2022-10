Van Nistelrooij ziet PSV-selectie fitter worden: 'Hoeven niet meer zo te puzzelen'

Ruud van Nistelrooij merkt dat hij steeds meer te kiezen heeft bij PSV. De trainer zag zijn ploeg zondag met 3-0 winnen van NEC en was vooral te spreken over de steeds fittere doelpuntenmakers Anwar El Ghazi, Luuk de Jong en Noni Madueke.

"Als je met 3-0 wint na zo'n zware wedstrijd tegen Arsenal, ben je natuurlijk tevreden", zei Van Nistelrooij op de persconferentie in het Philips Stadion. "We hebben direct het initiatief gepakt en hebben de wedstrijd snel in het slot gegooid. Dat hebben we top gedaan."

Van Nistelrooij was vooral enthousiast over El Ghazi, De Jong en Madueke. Het drietal wordt steeds fitter en was trefzeker tegen NEC, dat nauwelijks een vuist kon maken tegen de nummer twee van de Eredivisie.

"Luuk en Anwar zestig minuten en een goal, Noni weer minuten en een goal", somde Van Nistelrooij de lichtpuntjes bij PSV op. "We zijn langzaam op weg naar een geheel fitte selectie. Ik kijk er erg naar uit als het zover is, want je merkt dat je steeds minder hoeft te puzzelen."

Noni Madueke maakte de 3-0 in het Philips Stadion. Foto: ANP

'Anders kunnen ze het niet volhouden'

Door de terugkeer van onder anderen El Ghazi, De Jong en Madueke moet Van Nistelrooij steeds meer spelers naar de bank verwijzen. Dat ziet hij niet als een probleem. "Het schema laat het sowieso niet toe dat elf jongens alle wedstrijden spelen", aldus Van Nistelrooij.

"Het gebeurt al vaak dat spelers aangeven dat ze lichte klachten hebben. Dat deden Philipp Max en Ibrahim Sangaré bijvoorbeeld vandaag. Dan hoef je de keuze niet eens te maken. Zo rouleer je vanzelf al, want anders kunnen spelers het niet volhouden."

PSV speelt volgende week zondag in de Eredivisie de topper tegen Ajax. Eerst wacht donderdag een uitduel met Bodø/Glimt. De club uit Eindhoven is al zeker van de knock-outfase, maar kan mogelijk nog groepswinnaar worden als Arsenal tegen FC Zürich puntenverlies lijdt.

Eerder

Aanbevolen artikelen