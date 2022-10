Real Madrid loopt averij op in titelstrijd, Doekhi bezorgt Union Berlin zege

Koploper Real Madrid is zondag tegen puntenverlies aangelopen in La Liga. De ploeg van Carlo Ancelotti speelde met 1-1 gelijk tegen laagvlieger Girona, waardoor het gat met concurrent FC Barcelona nog maar een punt is. Union Berlin heeft de koppositie in de Bundesliga heroverd door een goal van voormalig Vitesse-speler Danilho Doekhi.

Real had zonder de geblesseerde Karim Benzema het overwicht, maar Girona hield de gelederen goed gesloten. Rodrygo was in het eerste bedrijf dicht bij de openingstreffer, maar de Braziliaan trof de paal.

Girona stichtte ook af en toe gevaar. Yangel Herrera schoot bij een tegenaanval zelfs op de lat. Vinícius Júnior zorgde in de zeventigste minuut voor opluchting bij Real. De aanvaller schatte een voorzet van Federico Valverde goed in en tikte binnen.

Real kon niet lang genieten van de voorsprong, want Cristhian Stuani benutte namens Girona een penalty na hands van Marco Asensio. Tot overmaat van ramp werd een late goal van Rodgryo ook nog afgekeurd. Real eindigde het duel met tien man door twee gele kaarten voor Toni Kroos.

Doekhi goud waard voor Union Berlin

Union Berlin leek tegen Borussia Mönchengladbach op voorsprong te komen via Sheraldo Becker. De aanvaller toucheerde een afstandsschot van Sami Khedira, waardoor de bal in het net belandde. De arbitrage keurde de goal na raadpleging van de VAR af wegens hands van Becker.

Nico Elvedi zette Gladbach vervolgens op 0-1. De verdediger ondervond bij een corner weinig hinder van zijn tegenstanders en kopte binnen.

Kevin Behrens bracht Union Berlin in de tweede helft op gelijke hoogte. Christopher Trimmel leek daarna voor de 2-1 te tekenen, maar opnieuw keurde de VAR het doelpunt af, ditmaal wegens buitenspel.

Doekhi zorgde in de zevende minuut van blessuretijd alsnog voor de winst voor Union Berin. De verdediger was trefzeker met een kopbal. De Berlijnse club blijft zodoende koploper in de Bundesliga, met een punt voorsprong op nummer twee Bayern München.

