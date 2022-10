Rashford kopt United naar vijfde plek, koploper Arsenal boekt klinkende zege

Manchester United heeft zondag de vijfde plek in de Premier League overgenomen van Chelsea. De ploeg van Erik ten Hag won met 1-0 van West Ham United door een fraaie kopgoal van Marcus Rashford. Arsenal herstelde zich van de Europese nederlaag tegen PSV (2-0) door ruim te winnen van laagvlieger Nottingham Forest: 5-0.

Manchester United was op Old Trafford de betere partij, maar West Ham United hield goed stand. Op slag van rust zorgde Rashford voor het verschil. Christian Eriksen had een scherpe voorzet in huis, waarna de Engelsman met een krachtige kopbal scoorde. Het betekende zijn honderdste goal voor United in alle competities.

United kon daarna zeker niet op de lauweren rusten. Doelman David de Gea moest meerdere keren in actie komen, onder meer op pogingen van Michail Antonio en Kurt Zouma. Ook in de slotfase kreeg West Ham mogelijkheden, maar United overleefde de storm en trok de drie punten over de streep.

Cristiano Ronaldo kreeg het vertrouwen van Ten Hag, maar de Portugees kon zijn basisplaats niet bekronen met een doelpunt. Harry Maguire vormde achterin een duo met Lisandro Martínez. Antony ontbrak vanwege een lichte blessure. Tyrell Malacia en Donny van de Beek bleven de hele wedstrijd op de bank.

Chelsea verloor zaterdag met 4-1 van Brighton, waardoor United nu de vijfde positie bekleedt. Donderdag wacht voor de Engelse club het Europa League-duel met Real Sociedad. Aston Villa is volgende week zondag de volgende tegenstander in de Premier League.

Arsenal blijft koploper door klinkende zege

Arsenal won eerder op de zondag met 5-0 van Nottingham Forest. Twee van de treffers werden gemaakt door Reiss Nelson, die al na 26 minuten inviel voor de geblesseerde Bukayo Saka. De oud-Feyenoorder maakte in de 49 minuut uit de rebound zijn tweede Premier League-doelpunt en had daarna maar drie minuten nodig om ook zijn derde competitiegoal te maken.

De andere goals kwamen op naam van Gabriel Martinelli (1-0), Thomas Partey (4-0) en Martin Ødegaard (5-0). Bij de viering van het eerste doelpunt toonden de spelers een shirt van Pablo Marí, die is geopereerd nadat hij werd neergestoken in een supermarkt. Marí is door Arsenal verhuurd aan AC Monza.

De 5-0-zege betekent voor Arsenal de ruimste overwinning van het huidige kalenderjaar. De laatste keer dat de dertienvoudig kampioen van Engeland met vijf goals verschil won, was op 26 december 2021 (0-5 op bezoek bij Norwich City).

Door de zege neemt Arsenal de koppositie in de Premier League weer over van Manchester City, dat zaterdag met 0-1 won op bezoek bij Leicester City. De club uit Londen heeft na twaalf wedstrijden een voorsprong van twee punten op de regerend landskampioen.

