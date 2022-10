Koploper Arsenal herstelt zich met klinkende competitiezege van verlies bij PSV

Arsenal heeft zich zondag in de Premier League hersteld van de nederlaag van donderdag in het Europa League-duel met PSV (2-0). De ploeg van trainer Mikel Arteta won in het eigen Emirates Stadium met 5-0 van laagvlieger Nottingham Forest.

Twee van de treffers werden gemaakt door Reiss Nelson, die al na 26 minuten inviel voor de geblesseerde Bukayo Saka. De oud-Feyenoorder maakte in de 49 minuut uit de rebound zijn tweede Premier League-doelpunt en had daarna maar drie minuten nodig om ook zijn derde competitiegoal te maken.

De andere goals kwamen op naam van Gabriel Martinelli (1-0), Thomas Partey (4-0) en Martin Ødegaard (5-0). Bij de viering van het eerste doelpunt toonden de spelers een shirt van Pablo Marí, die is geopereerd nadat hij werd neergestoken in een supermarkt. Marí is door Arsenal verhuurd aan AC Monza.

De 5-0-zege betekent voor Arsenal de ruimste overwinning van het huidige kalenderjaar. De laatste keer dat de dertienvoudig kampioen van Engeland met vijf goals verschil won, was op 26 december 2021 (0-5 op bezoek bij Norwich City).

Door de zege neemt Arsenal de koppositie in de Premier League weer over van Manchester City, dat zaterdag met 0-1 won op bezoek bij Leicester City. De club uit Londen heeft na twaalf wedstrijden een voorsprong van twee punten op de regerend landskampioen.

Manchester United en West Ham United sluiten het Premier League-weekend zondag om 17.15 uur af. De ploeg van coach Erik ten Hag kan bij een zege de vijfde plek overnemen van Chelsea. 'The Blues' leden eerder dit weekend een pijnlijke 4-1-nederlaag tegen Brighton & Hove Albion.

