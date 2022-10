Weghorst scoort twee keer bij zege Besiktas, trainer Veldman wint met Anderlecht

Delen via E-mail

Wout Weghorst heeft zondag een belangrijke rol gespeeld in de ruime zege van Besiktas op Ümraniyespor. De Oranje-international scoorde tweemaal tegen de hekkensluiter van de Turkse Süper Lig: 5-2. In België boekte de Nederlandse trainer Robin Veldman zijn eerste zege met Anderlecht (4-2).

Weghorst maakte na een half uur het tweede doelpunt van Besiktas. De Nederlandse spits werd in de diepte gestuurd door Cenk Tosun en schoot in de lange hoek raak.

Een kwartier voor tijd was Weghorst ook verantwoordelijk voor de laatste treffer. Bij een tegenaanval lanceerde Gedson Fernandes de Oranje-international, die de doelman omspeelde en uit een lastige hoek scoorde.

Tosun (twee keer) en Tayyip Sanuc maakten de andere doelpunten voor Besiktas. Door de overwinning klimt de club naar de derde plek in de Turkse competitie.

Weghorst is opgenomen in de 39-koppige voorselectie van het Nederlands elftal voor het WK. Op vrijdag 11 november, tien dagen voor het eerste groepsduel met Senegal, maakt bondscoach Louis van Gaal de definitieve selectie bekend.

In de Belgische competitie pakte trainer Veldman zijn eerste zege met Anderlecht. De Nederlander die de taken tijdelijk heeft overgenomen van de maandag ontslagen hoofdcoach Felice Mazzu, zag zijn ploeg met 4-2 winnen van KAS Eupen.

Francis Amuzu opende in de veertiende minuut de score voor Anderlecht op aangeven van Wesley Hoedt. Lior Refaelov maakte vijf minuten later uit een vrije trap de 2-0. Het werd nog voor de rust weer spannend door een eigen doelpunt van Hoedt. Hij werkte de bal in eigen doel na een vrije trap van Stef Peeters.