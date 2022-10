PSV boekt mede dankzij jubileumtreffer Madueke eenvoudige zege op NEC

PSV heeft zondag, een week na de 4-2-nederlaag tegen FC Groningen, simpel gewonnen van NEC. Noni Madueke verzorgde in het Philips Stadion het slotakkoord met de drieduizendste thuistreffer voor PSV in de Eredivisie: 3-0.

PSV was veel sterker dan NEC en dat kwam snel tot uitdrukking in de score. Anwar El Ghazi promoveerde een voorzet van Cody Gakpo tot doelpunt. Vlak na rust verdubbelde Luuk de Jong de voorsprong door een strafschop koelbloedig te benutten. Madueke maakte vlak voor tijd de laatste treffer.

De ploeg van Ruud van Nistelrooij sloot zodoende een wisselvallige week af. Na de forse nederlaag in Groningen boekte PSV donderdag namelijk een verrassende 2-0-zege op Arsenal in de Europa League. Daardoor is PSV al zeker van overwintering in het Europese clubtoernooi.