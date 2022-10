Steijn leidt Twente naar winst en derde plek, Groningen niet langs Emmen

FC Twente is zondag naar de derde plaats in de Eredivisie geklommen. De Enschedeërs wonnen mede dankzij twee goals van Sem Steijn met 3-0 van RKC Waalwijk. In Drenthe speelde FC Groningen, een week na de spectaculaire 4-2-zege op PSV, met 0-0 gelijk bij FC Emmen.

FC Twente vond na iets meer dan twintig minuten tegen RKC het doel via Ricky van Wolfswinkel, maar het doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens hands van Steijn.

Na ruim en half uur kwam Twente wel op voorsprong. Uitgerekend Steijn zorgde met een intikker op aangeven van Václav Cerný voor de openingstreffer. Vlak voor rust maakte de zoon van Sparta-trainer Maurice Steijn na een voorzet van Gijs Smal ook de 2-0.

Twente ging in de tweede helft op jacht naar meer treffers, maar de 3-0 viel pas in de slotfase. Van Wolfswinkel benutte een rebound en besliste daarmee de wedstrijd.

Dankzij de zege op RKC staat Twente in ieder geval enkele uren op de derde plaats. De tukkers kunnen die plek later op de dag nog kwijtraken aan AZ, dat om 16.45 uur aan de thuiswedstrijd tegen FC Volendam begint. Nummer vier Feyenoord heeft een punt minder dan Twente, maar komt dit weekend niet in actie.

FC Emmen en FC Groningen speelden met 0-0 gelijk. Foto: Pro Shots

Groningen kan stunt tegen PSV geen vervolg geven

FC Emmen komt dit seizoen moeilijk tot scoren, met slechts negen goals in de eerste elf competitieduels. Ook tegen FC Groningen werden de kansen niet verzilverd. Onder anderen Mark Diemers, Rui Mendes en Ole Romeny konden in de eerste helft doelman Peter Leeuwenburgh niet passeren.

De grootste kans was voor Cyril Ngonge namens FC Groningen. Na goed voorbereidend werk van Florian Krüger kon de aanvaller in alle vrijheid afwerken, maar hij raakte de bal verkeerd en schoot naast.

FC Groningen werd in de tweede helft sterker, maar uitgelezen mogelijkheden waren schaars. Vlak voor tijd kreeg FC Emmen nog enkele goede kansen, maar onder anderen Benjamin Bouchouari en Miguel Araujo stuitten op Leeuwenburgh.

Door het doelpuntloze gelijkspel blijft FC Emmen met zeven punten op de zeventiende plek steken. FC Groningen blijft dertiende in de Eredivisie.

Eredivisie-duels dit weekeinde: Zaterdag: Heerenveen-FC Utrecht 1-2

Zaterdag Sparta-Fortuna 3-1

Zaterdag: Go Ahead-Excelsior 3-1

Zondag: FC Emmen-FC Groningen 0-0

Zondag: PSV-NEC 3-0

Zondag: FC Twente-RKC 3-0

Zondag 16.45 uur: AZ-FC Volendam

