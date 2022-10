Ajax Vrouwen blijft door ruime zege op Alkmaar nog foutloos in Eredivisie

Ajax Vrouwen heeft zondag een grote overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Suzanne Bakker haalde in Alkmaar met 1-6 uit tegen hekkensluiter VV Alkmaar.

De Amsterdamse ploeg stond na twintig minuten al op 2-0-voorsprong in Alkmaar dankzij doelpunten van Quinty Sabajo en Romeé Leuchter. Sabajo was na een klein half uur spelen wederom trefzeker, terwijl ze dit seizoen nog geen goal had gemaakt.

De Amsterdammers deden het in de tweede helft wat rustiger aan, maar kwamen via Leuchter kort na rust nog wel tot scoren (0-5). In de 51e minuut was het Alkmaar dat iets terugdeed via Judith Roosjen.