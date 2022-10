Luuk de Jong keert tegen NEC na twee maanden terug in basis PSV

Luuk de Jong keert zondag in de thuiswedstrijd tegen NEC terug in de basis van PSV. Trainer Ruud van Nistelrooij kiest in het Philips Stadion voor Jordan Teze en Armando Obispo in de defensie.

De 32-jarige De Jong had aan het begin van dit seizoen ook een basisplek, maar liep daarna een kuitblessure op. De spits en aanvoerder van PSV maakte op 20 oktober in de uitwedstrijd tegen Arsenal in de Europa League als invaller zijn rentree.

Daarna deed De Jong eveneens als invaller mee in het uitduel met FC Groningen (4-2-verlies) en het thuisduel met Arsenal (2-0) van afgelopen donderdag, maar nu is hij fit genoeg om te starten.

Door de rentree van De Jong in de basiself schuift Xavi Simons een linie terug naar het middenveld. Érick Gutiérrez krijgt van Van Nistelrooij als defensieve middenvelder de voorkeur boven Ibrahim Sangaré, die tegen Arsenal nog aan de aftrap stond.

Foto: NU.nl

Teze en Obispo mogen weer starten

Ook defensief begint PSV met enkele wijzigingen ten opzichte van het Europa League-duel met 'The Gunners'. Teze en Obispo hebben een basisplek en dat gaat ten koste van Jarrad Branthwaite en linksback Philipp Max.

Bij NEC is er een basisplek voor Philippe Sandler, vorige week in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-3) verantwoordelijk voor de gelijkmaker in blessuretijd. Ook Dirk Proper en Elayis Tavsan mogen starten van trainer Rogier Meijer.

De wedstrijd tussen PSV en NEC begint om 14.30 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Martin van den Kerkhof. De Eindhovenaren hebben vier punten minder dan koploper Ajax en staan op de tweede plek in de Eredivisie. NEC won dit seizoen nog maar één keer en bezet de dertiende positie.

Eerder

Aanbevolen artikelen