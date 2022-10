Parsons blikt terug op ontslag bij Oranje: 'Had naar Van Gaal moeten luisteren'

Mark Parsons heeft in een interview met The Athletic voor het eerst uitgebreid gesproken over zijn ontslag als bondscoach van de Oranjevrouwen. De Brit werd na een teleurstellend EK, waarbij Nederland als titelverdediger al in de kwartfinales werd uitgeschakeld, aan de kant gezet door de KNVB.

"Het was de zwaarste baan in het vrouwenvoetbal en ik heb alles gegeven wat ik in me had", zei Parsons over zijn kortstondig avontuur als bondscoach. "De staf was uitstekend en de spelers hebben zich goed ingezet. Het was een zeer uitdagende baan, maar niet de juiste match."

De 36-jarige Parsons was in mei 2021 de opvolger van Sarina Wiegman, die bondscoach van Engeland werd. De Haagse, die Oranje in 2017 naar de Europese titel en in 2019 naar de WK-finale leidde, werd afgelopen zomer met Engeland Europees kampioen. "Sarina en Arjan hebben de afgelopen zes jaar het beste werk geleverd in het internationale vrouwenvoetbal, dus dat maakte het een hele uitdaging."

Hoewel Parsons de nodige kritiek heeft gekregen bij de Oranjevrouwen, vindt hij niet dat hij het slecht heeft gedaan als bondscoach. De Engelsman wijst erop dat het huidige team niet meer op hetzelfde niveau zit als in 2017, toen Nederland voor eigen publiek Europees kampioen werd.

"Objectief gezien waren de resultaten in lijn met waar het team op dat moment stond", vindt Parsons. "Ik wist heel goed dat toen ze belden, dit de grootste klus zou zijn die ik ooit had kunnen nemen. Dat is een deel van mijn probleem: hoe groter de uitdaging, hoe meer het me aantrekt."

Jill Roord en Mark Parsons in gesprek tijdens de verloren kwartfinale op het EK. Foto: Pro Shots

'Had beter naar Louis van Gaal moeten luisteren'

Tijdens het teleurstellende EK publiceerde de Volkskrant een interview waarin Jill Roord kritisch was over de werkwijze van Parsons. Het interview werd eerder afgenomen, maar tijdens het toernooi gepubliceerd.



Roord zei dat de Oranjevrouwen afhaakten tijdens de lange besprekingen van Parsons en er zouden speelsters zijn die de bondscoach onderbraken. Uiteindelijk zei de 25-jarige middenvelder dat de woorden verkeerd geïnterpreteerd waren.

"Ik heb veel respect voor haar, ze was een van de speelsters met wie ik de beste connectie had. De citaten zijn uit hun context gehaald, maar ze kloppen wel als je naar de beginperiode kijkt. Dingen hebben tijd nodig", zegt Parsons.

Parsons noemt de Nederlandse media "interessant". "Louis van Gaal heeft me nog gewaarschuwd toen ik hem voor het eerst ontmoette. Hij zei: 'Mark, denk niet dat je ooit de Nederlandse media aan je zijde krijgt. Dat lukte de Nederlandse coaches al niet, laat staan de eerste buitenlandse coach in vijftig jaar.' Ik zou willen dat ik beter naar Van Gaal had geluisterd."

De Brit zit op dit moment zonder werk. Hij werd bij Oranje opgevolgd door Andries Jonker, onder wie de Nederlandse voetbalsters begin september een ticket voor het WK veroverden.

