Flamengo wint Copa Libertadores voor derde keer dankzij nipte zege

Flamengo heeft zaterdagavond voor de derde keer de Copa Libertadores gewonnen. De Braziliaanse club was in de finale van de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League in Ecuador met 1-0 te sterk voor Athletico Paranaense.

Gabriel Barbosa zorgde in de blessuretijd van de eerste helft voor de enige treffer van de wedstrijd in Estadio Monumental Isidro Romero Carbo. De aanvaller werkte na een vlotte aanval van Flamengo bij de tweede paal binnen.

Op dat moment stond Athletico al met tien man door een rode kaart voor Pedro Henrique (twee keer geel). Flamengo kreeg na de 1-0 legio kansen om de score uit te breiden, maar het bleef bij 1-0.

Bij Flamengo deed voormalig Chelsea-verdediger David Luiz de hele wedstrijd mee en maakte Arturo Vidal in de 71e minuut zijn opwachting. Athletico Paranaense staat onder leiding van trainer Luiz Felipe Scolari, oud-bondscoach van Portugal en Brazilië.

Athletico Paranaense won de Copa Libertadores nog nooit. In 2005 werd de finale ook al verloren. Flamengo schreef het door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond georganiseerde toernooi in 1981 op zijn naam en daarna pas weer in 2019.

Matchwinner Gabriel Barbosa bezorgde Flamengo de Copa Libertadores. Foto: Getty Images

