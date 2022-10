Bezorgde Klopp denkt dat CL-ticket onhaalbaar is als Liverpool zo blijft spelen

Jürgen Klopp maakt zich zorgen na de zoveelste terugval van Liverpool dit seizoen. De Duitse coach, die zijn ploeg zaterdagavond zag verliezen van degradatiekandidaat Leeds United (1-2), vreest voor het mislopen van een plek in de top vier en daarmee een Champions League-ticket.

"De eindklassering is nu niet mijn grootste probleem, want ik heb veel andere dingen aan mijn hoofd. Maar ik ben niet dom; ik weet welke ploegen er boven ons staan en wat het verschil nu al is. Je kunt je niet voor de Champions League kwalificeren als je zo wisselvallig speelt als wij", zei Klopp op zijn persconferentie na de wedstrijd.

Het is al het hele seizoen wisselvalligheid troef bij Liverpool. 'The Reds' leken het lek boven te hebben na achtereenvolgende zeges op Rangers FC, Manchester City en West Ham United. Maar daarna volgde een nederlaag bij degradatiekandidaat Nottingham Forest. Het verlies tegen Leeds United was slechts drie dagen na de overtuigende zege op Ajax in de Champions League.

"De oorzaak van de wisselvalligheid is een mix van verschillende factoren", zei Klopp. "Het is geen geheim dat elke speler bij ons beter kan. Daar is geen twijfel over mogelijk. We moeten vooral de simpele zaken goed uitvoeren en vertrouwen winnen. Tegen Leeds lukte het ons niet de wedstrijd te controleren."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Ik zou als enige vrede hebben gehad met een punt'

Liverpool, vorig seizoen nog met Manchester City in een zenuwslopende titelstrijd verwikkeld, staat momenteel slechts negende in de Premier League. De achterstand op koploper City is al dertien punten en het gat met de top vier - en daarmee een ticket voor de Champions League - is acht punten.

Klopp weet dat de druk ook op hem toeneemt, de legio successen die hij Liverpool de laatste seizoenen bezorgd heeft ten spijt. De winnende treffer van Leeds United-aanvaller Crysencio Summerville in de 89e minuut was hem dan ook een doorn in het oog.

"Daar verdedigden we gewoon niet goed. Het was allemaal net niet. Ik zou vrede hebben gehad met een punt tegen Leeds United. Niemand was daar denk ik blij mee geweest, behalve ik. We zijn momenteel geen schim van onszelf en dat moeten we snel zien op te lossen."

Eerder

Aanbevolen artikelen