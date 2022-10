Summerville ziet droom uitkomen op Anfield: 'Mijn verjaardag is nu extra speciaal'

Crysencio Summerville is in de zevende hemel na zijn heldenrol in de uitwedstrijd tegen Liverpool van zaterdagavond. De Nederlandse aanvaller bezorgde het kwakkelende Leeds United met een late treffer een verrassende 1-2-overwinning op Anfield.

"Elk kind droomt ervan om op Anfield te scoren", zei een glunderende Summerville in gesprek met Sky Sports. "Als jonge speler heb ik voor Feyenoord gespeeld, maar ik wilde altijd al in de Premier League uitkomen. Dit is een groot moment voor mij en mijn familie. Het gevoel is onbeschrijfelijk."

Summerville, die zondag 21 jaar is geworden, dompelde Anfield in de 89e minuut in rouw. De Rotterdammer kreeg de bal met wat fortuin voor zijn voeten, maar had weinig ruimte om uit te halen. Met een slim schot passeerde hij doelman Alisson in de verre hoek. Een gele kaart voor het uittrekken van zijn shirt nam hij in de euforie voor lief.

Het was het tweede doelpunt van Summerville bij Leeds United, waar hij nu achttien duels achter zijn naam heeft staan. De aanvaller doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord, maar brak nooit door in Rotterdam.

Na huurperiodes bij FC Dordrecht en ADO Den Haag verkaste Summerville in de zomer van 2020 naar Engeland. Daar maakte hij sindsdien een goede indruk, want Leeds United besloot afgelopen zomer zijn contract te verlengen tot medio 2026.

Zijn treffer op Anfield was van grote waarde voor Leeds United, dat in de eerste elf wedstrijden slechts negen punten pakte. Summerville gaat dan ook uitgebreid nagenieten van zijn winnende goal. "Mijn familie is in Nederland. Ik ga ze zondag bezoeken om mijn verjaardag te vieren. Dat wordt nu extra speciaal."

