Barcelona ontsnapt dankzij late goal Lewandowski en staat weer even naast Real

FC Barcelona heeft zaterdag dankzij een doelpunt in de extra tijd met 0-1 gewonnen bij Valencia. Robert Lewandowski scoorde in de derde minuut van de extra tijd, waardoor de ploeg van Xavi in punten gelijk staat met La Liga-koploper Real Madrid, dat zondag nog in actie komt.

Frenkie de Jong had in Mestalla een basisplaats bij FC Barcelona en maakte de negentig minuten vol. De herstellende Memphis Depay ontbrak nog wel, maar het gaat de goede kant op met de spits van het Nederlands elftal. Mogelijk keert hij dinsdag tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Viktoria Plzen terug in de wedstrijdselectie.

Barcelona kende een moeizame avond tegen Valencia, waar Justin Kluivert mocht starten en na 72 minuten gewisseld werd. De Catalanen juichten wel na 23 minuten, maar de treffer van Ansu Fati werd afgekeurd wegens buitenspel.

Aan de andere kant ging in de vijftigste minuut een streep door de treffer van Valencia-aanvaller Samuel Lino, omdat Marcos André vlak daarvoor hands had gemaakt, zo bleek na inmenging van de VAR. Het leek daardoor in 0-0 te gaan eindigen, tot Lewandowski in de extra tijd op maat bediend werd door Raphinha en bij de tweede paal binnenwerkte (0-1).

Door de overwinning heeft Barcelona 31 punten na twaalf wedstrijden. Real kan zondag op 34 punten komen, maar dan moeten de Madrilenen winnen in de thuiswedstrijd tegen Girona.

La Liga-speelronde 12 Vrijdag: Mallorca-Espanyol 1-1

Zaterdag: Almeria-Celta 3-1

Zaterdag: Cádiz-Atletico 3-2

Zaterdag: Sevilla-Vallecano 0-1

Zaterdag: Valencia-Barcelona 0-1

Zondag 14.00 uur: Osasuna-Valladolid

Zondag 16.15 uur: Real-Girona

Zondag 18.30 uur: Bilbao-Villarreal

Zondag 21.00 uur: Sociedad-Betis

Maandag 21.00 uur: Elche-Getafe

Lewandowski staat nu op dertien goals in La Liga. Foto: Getty Images

Atlético verliest, zorgen om Morata

Eerder op de dag leed Atlético drie dagen na de dramatische uitschakeling in de Champions League een 3-2-nederlaag op bezoek bij laagvlieger Cádiz. Er zijn bovendien zorgen om Atlético-spits Álvaro Morata, die 22 dagen voor de start van het WK, al na tien minuten in Nuevo Mirandilla uitviel met een voetblessure. Het is nog onduidelijk of het toernooi in Qatar in gevaar komt voor de de 57-voudig Spaans international (27 goals).

Op het moment dat de dertigjarige Morata uitviel, leidde Cádiz al met 1-0 door een goal van Théo Bongonda na 27 seconden. Cádiz-aanvoerder Álex leek het duel in de 81e minuut te hebben beslist (2-0), maar invaller João Félix maakte de voorsprong van de thuisploeg in de slotfase ongedaan. Eerst belandde de bal uit een omhaal van de Portugees via de voet van verdediger Luis Hernández in het doel. In de 89e minuut maakte Félix gelijk.

Toch was het Cádiz dat won. Rubén Sobrino werkte de bal met zijn hand of zijn lichaam in het doel. De VAR zag er in ieder geval geen hands in, waarna het duel meteen was afgelopen.

Ook Sevilla verloor zaterdag. Met oud-Ajacied Nemanja Gudelj in de basis werd thuis met 0-1 verloren van Rayo Vallecano. Álvaro García maakte in de 61e minuut de 0-1, terwijl Karim Rekik en oud-Ajacied Kasper Dolberg negentig minuten op de bank bleveen bij Sevilla. De Europa League-winnaar van 2020 staat nu zeventiende.

Álvaro Morata ligt geblesseerd op de grond. Foto: Getty Images

