Duel Shakhtar Donetsk tijdelijk stilgelegd na afgaan luchtalarm

De Oekraïense competitiewedstrijd van Shakhtar Donetsk tegen Oleksandria is zaterdagmiddag tijdelijk gestaakt nadat het luchtalarm in Lvyv was afgegaan. Toen de melding na ruim een uur werd ingetrokken, keerden de spelers van Shakhtar en tegenstander Oleksandria terug. Het duel eindigde in 2-2.

Shakhtar Donetsk speelt vanwege de oorlog zijn thuiswedstrijden al niet in Donetsk, maar in Lvyv. Mede door recente raketaanvallen is in het west-Oekraïense Lvyv nu ook iedereen op zijn hoede.

Toen in het 'thuisduel' met Oleksandria vlak voor rust het luchtalarm afging, snelden de spelers dan ook richting de kleedkamers. "Wees voorzichtig en zoek een veilige plek op!" meldde Shakhtar op Twitter.

Op het moment van staken keek Shakhtar tegen een 0-1-achterstand aan. De Oekraïense afgevaardigde in de Champions League keerde na het hervatten van het duel de rollen om, maar kort voor tijd moest de ploeg van oud-Ajacied Lassina Traoré alsnog de 2-2 slikken.

Shakhtar speelt woensdag in Oekraïne tegen RB Leipzig. Bij een overwinning gaat de ploeg die eerder deze maand Real Madrid op 1-1 hield door naar de knock-outfase van de Champions League.

Stand Groep F Champions League 1. Real Madrid 5-10 (+5)

2. RB Leipzig 5-9 (0)

3. Shakhtar Donetsk 5-6 (+2)

4. Celtic 5-2 (-7)

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen