Sparta verslaat Fortuna en beëindigt ongeslagen reeks van coach Velázquez

Fortuna Sittard heeft zaterdag de eerste nederlaag onder trainer Julio Velázquez in de Eredivisie geleden. Sparta Rotterdam was op Het Kasteel mede door twee goals van Arno Verschueren met 3-1 te sterk voor de Limburgse formatie.

Door de vijfde thuiszege op rij klimt Sparta naar de zesde plek in de Eredivisie en dat is een bijzondere prestatie van de Rotterdammers. De vorige keer dat Sparta minimaal de helft van zijn eerste twaalf Eredivisie-wedstrijden won, was in 1986.

Fortuna, dat vier van de eerste zes competitieduels onder Velázquez won, blijft op de elfde positie steken. De Spanjaard was vorige maande de opvolger van de ontslagen Sjors Ultee.

Fortuna begon wel goed tegen Sparta, Tijjani Noslin snelde langs enkele verdedigers van Sparta en scoorde met een diagonaal schot. De Limburgers konden niet lang genieten van de 0-1, want de vrijstaande Verschueren kopte even later een voorzet van Sven Mijnans binnen.

Sparta had na rust het betere van het spel en dat leidde snel tot de 2-1. Ximo Navarro beging een overtreding op Koki Saito, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük naar de stip wees. Vito van Crooij benutte de strafschop, hoewel doelman Ivor Pandur de bal nog toucheerde. Verschuren kopte Sparta tien minuten voor tijd in veilige haven. Ditmaal was Van Crooij de aangever.

Burak Yilmaz stichtte weinig gevaar voor Fortuna, maar zorgde wel voor veel rumoer. De spits eiste meermaals een strafschop na vermeende overtredingen op teamgenoten, maar Gözübüyük weigerde medewerking. In de tweede helft was de scheidsrechter het geklaag van Yilmaz zat en bestrafte hem met geel. Daardoor is de aanvaller geschorst voor het komende duel met FC Emmen.

Eredivisie-duels dit weekeinde: Zaterdag: Heerenveen-FC Utrecht 1-2

Zaterdag Sparta-Fortuna 3-1

Zaterdag: Go Ahead-Excelsior

Zondag 12.15 uur: FC Emmen-FC Groningen

Zondag 14.30 uur: PSV-NEC

Zondag 14.30 uur: FC Twente-RKC

Zondag 16.45 uur: AZ-FC Volendam

Arno Verschueren kopt de 3-1 binnen. Foto: Pro Shots

